2024 all’insegna del lusso: si spende sempre di più per gli smartphone

Nel mercato degli smartphone, il primo Q1 2024 ha presentato un interessante sviluppo: un non sottovalutabile incremento nelle vendite dei prodotti di fascia alta. I dati pubblicati dagli analisti di settore delineano un quadro in cui i consumatori risultano sempre più attratti dagli smartphone top di gamma rispetto all’inizio dello scorso anno, nonostante i prezzi decisamente più elevati rispetto ai modelli di fascia media e bassa.

Gli analisti ribadiscono: le vendite di smartphone premium sono sempre più alte

Nel corso del primo trimestre, nel panorama globale sono state vendute circa 296,9 milioni di smartphone, numeri che rappresentano una crescita annua del +6% se confrontati con quelli del Q1 2023. Merito soprattutto di aree geografiche come Europa, Medio Oriente, Sud America e Africa, dove si sono registrati gli aumenti più sostanziosi. Se si passa dalle unità vendute ai guadagni, su scala globale è stato registrato un incremento annuo del +7%, il più alto di sempre per il primo trimestre di qualsiasi anno.

Il motivo è ben evidenziato dall’immagine qua sopra: si vendono sempre più top di gamma. Un trend di cui abbiamo già parlato negli scorsi mesi e che viene ulteriormente confermato: di queste oltre 296 milioni di unità, il 18% delle vendite sono per prodotti a 800$ e oltre (+2%), e anche per la fascia medio/alta fra i 400$ e i 799$ le vendite si attestano al 16%.

La più alta quantità di telefoni venduti continua a rimanere quella relativa alla fascia medio/bassa: il 53% è preso dalla fascia 100/399$ e il 13% da quella sotto i 100$. Si nota comunque un calo rispetto all’inizio del 2023, segno che i consumatori stanno optando maggiormente per l’acquisto di prodotti premium.

Ancora una volta, la scelta prediletta dai clienti è quella della mela: di tutto il mercato mondiale, nel Q1 2024 il 41% dei ricavi è stato di Apple nonostante il calo annuo del -11%, scendendo al 18% per Samsung, 6% per Xiaomi, 6% per OPPO e 4% per vivo. Il divario si fa ancora più pesante nel caso del prezzo medio di vendita, che per Apple si è attestato a ben 900$, con cifre più modeste per Samsung (336$), OPPO (257$), vivo (211$) e Xiaomi (159$).

