Vendite in salita nel 2024: ancora una volta i top di gamma avranno la meglio

Lo dicono gli analisti di Counterpoint Research: il mercato degli smartphone “sembra aver toccato il fondo“, e da qui in avanti è prevista una crescita a singola cifra per i prossimi anni. Dopo un 2023 negativo per l’ennesima volta, le previsioni parlano di 1,2 miliardi di smartphone venduti nel 2024, crescita annuale modesta ma positiva del +3% rispetto al precedente anno. E l’analisi si ancora più interessante se si analizzano gli specifici segmenti di prezzo che compongono il mercato mondiale.

Le vendite di smartphone aumenteranno nel 2024, ma non in tutte le fasce di prezzo

Di questa crescita del +3% prevista per il 2024, la salita maggiore dovrebbe riguardare non tanto le fasce economiche quanto quelle più costose. Secondo Counterpoint, sarà quella degli smartphone dai 600$ ai 799$ la fascia più proficua, con una crescita del +17% che sarebbe accompagnata da una del +3% per quella oltre gli 800$. Un trend che sarebbe guidato principalmente dalla next-gen sotto forma di smartphone pieghevoli e focalizzati sull’intelligenza artificiale.

Gli analisti indicano Apple e Huawei come le principali compagnie che guideranno le vendite nei top di gamma, fra mercati occidentali e orientali, nonostante la compagnia di Cupertino prevede che venderà meno proprio a causa di Huawei. Pare invece finita l’epoca degli smartphone ultra-economici sotto i 150$, per cui sarebbe in arrivo un calo del -4%, seppur le fasce mediane si innalzerebbe del +11% per i prodotti da 150$ a 249$ e del +2% per quelli da 250$ a 599$.

Ancora una volta, gli analisti indicano che saranno India, Medio Oriente e Africa a guidare la crescita del settore telefonico nei mesi a venire, potendo appoggiarsi a un’economica più stabile in materia di inflazione e potere valutario. La crescita di questi mercati emergenti dovrebbe favorire soprattutto brand come OPPO, vivo, Xiaomi e Transsion (Infinix, Tecno e Itel).

