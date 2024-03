Xiaomi Air 3 SE sono gli auricolari true wireless con BT 5.3 a meno di 20€

Sobrie e minimali, economiche e dotate di connettività Bluetooth 5.3: le TWS Xiaomi Air 3 SE sono gli auricolari true wireless per i Mi Fan in cerca di una soluzione ad un prezzo imperdibile, ma senza troppe rinunce. L’occasione arriva dallo store Banggood, con un’offerta lampo da cogliere al volo e la spedizione gratis!

Xiaomi Air 3 SE con Bluetooth 5.3: ora in offerta lampo ad un prezzo stracciato

Crediti: Xiaomi

Gli auricolari TWS Xiaomi Air 3 SE presentano il classico stile minimale del brand cinese e la colorazione bianca dona un tocco di eleganza in più. Come anticipato in apertura, le cuffiette garantiscono una connessione sempre stabile e senza intoppi grazie al chip Bluetooth 5.3 integrato. L’indossabilità è di tipo semi in-ear, particolarmente adatta per chi è infastidito dai gommini in silicone direttamente nelle orecchie (tipiche dei modelli in-ear). Sono presenti la riduzione del rumore AI durante le chiamate, la tecnologia di miglioramento dei bassi e la funzione Pop-up Window (ma solo con MIUI). L’autonomia è di circa 6 ore ma sale a ben 24 ore sfruttando anche la custodia di ricarica.

Crediti: Xiaomi

Le TWS Xiaomi Air 3 SE scendono a soli 18,3€ (quindi con uno sconto del 50%) su Banggood: si tratta di un’offerta lampo valida solo per un periodo limitato di tempo. Non manca la spedizione gratis, un’ulteriore aggiunta votata al risparmio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

