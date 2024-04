Recensione DERE T30 Pro: il 2in1 con tastiera magnetica e Stylus a MENO di 400 euro

E’ un periodo piuttosto florido questo per provare tablet, PC e convertibili, nonostante l’estate sia alle porte e tra scuola, studio e lavoro, si cerca di pensare molto meno a queste necessità, in vista delle vacanze. Prodotti come questo DERE T30 Pro, però, con il loro prezzo accessibile a tutte le tasche, ci permettono di non rimandare di troppo l’investimento qualora fossimo alla ricerca di un nuovo PC 2 in 1.

Utilizzabile sia come tablet, sia come PC con l’apposita custodia magnetica che integra anche la tastiera, il nuovo DERE T30 Pro è un dispositivo pensato per chi si muove tanto, e vuole poter continuare a lavorare o studiare anche lontano dalla propria postazione fissa.

Recensione DERE T30 Pro

Design e Materiali

Il DERE T30 Pro si distingue per la sua solida costruzione in alluminio e il design compatto che lo rende visivamente accattivante. Con dimensioni di 470 x 280 x 7mm e un peso di circa 920 grammi senza la tastiera, non si può dire certamente che sia tra i dispositivi più leggeri e portatili della sua categoria; il peso, comprensivo di tastiera magnetica, sale a circa 1.8kg, che per le dimensioni complessive del dispositivo potrebbero sembrare importanti (se considerate, ad esempio, che un Macbook Air da 15″ pollici pesa 1.51kg).

La tastiera completa di touchpad e la penna, in compenso, sono accessori inclusi nel prezzo, il che è un vantaggio significativo rispetto ad altri dispositivi dove spesso sono degli optional venduti anche a prezzi piuttosto proibitivi: questi “regali”, se così vogliamo definirli, aggiungono un valore notevole al pacchetto complessivo, rendendo il DERE T30 Pro un’opzione più conveniente per chi cerca una soluzione 2-in1.

Dal punto di vista estetico, il DERE T30 Pro non delude: tralasciando la questione legata al peso, poi, l’aspetto estetico e costruttivo fa guadagnare al dispositivo un po’ di punti. Il telaio è interamente realizzato in alluminio, sia sul frame che sul retro, dove la finitura satinata conferisce al tablet di essere impugnato in modo solido anche quando utilizzato senza la tastiera magnetica.

Sul lato sinistro del dispositivo si trovano due porte USB-A 3.0, insieme al jack da 3.5mm per le cuffie e uno dei due speaker; sul lato destro corto, oltre al secondo speaker, l’azienda ha optato per uno slot MicroSD, due porte USB-C, un led di stato e il connettore per l’alimentazione da 12V (anche se resta la possibilità di ricarica, seppur più lenta, tramite le porte USB-C).

La parte superiore del DERE T30 Pro ospita, infine, gli unici tre tasti fisici di tutta la dotazione, ovvero quelli per la regolazione del volume e quello di accensione oltre che due fessure piuttosto grandi per permettere una buona dissipazione del calore; la parte inferiore, invece, ospita una piccola sede incavata che mi ha tratto in inganno, in quanto pensavo fosse una sede per riporre la penna, ma in realtà non è calamitata, dunque è solo una chicca estetica ricavata dal brand.

Inoltre, il DERE T30 Pro è dotato di un connettore magnetico sulla parte posteriore della scocca che permette il collegamento della custodia, che integra anche la tastiera e il touchpad. Ciò che personalmente mi ha lasciato perplesso è la mancanza, sulla back cover del dispositivo, di un’aletta regolabile che rendesse autoportate il T30 Pro, che, invece, ha bisogno sempre della cover con annessa tastiera se vogliamo che si mantenga in piedi da solo: un dettaglio tanto semplice, quanto estremamente utile in alcuni scenari di utilizzo.

Display

Il DERE T30 Pro vanta uno schermo da 13 pollici con una risoluzione massima di 2160×1440, caratterizzato da un formato 3:2 che offre una visione più squadrata rispetto al tradizionale 16:9, ma comunque molto comoda durante l’utilizzo. Il pannello è un IPS che assicura una qualità visiva buona per la fascia di prezzo, con colori ben calibrati e un’immagine nitida. Bene l’ottimizzazione delle cornici, piuttosto ridotte con un rapporto schermo-corpo del 90%, seppur non siano simmetriche su tutti e quattro i lati; altrettanto bene, poi, gli angoli di visuale su questo schermo che, nei limiti del possibile, garantiscono una buona visibilità dei contenuti.

Tuttavia, c’è da dire che la luminosità massima di soli 300 nits, dichiarati dallo stesso produttore, potrebbe non essere sufficiente in tutti gli scenari di utilizzo, e ciò si nota anche in ambienti chiusi e con illuminazione artificiale, dove lo schermo non riesce a dare il meglio di sè, probabilmente anche a causa di un trattamento anti riflesso non dei migliori.

Il touchscreen è abbastanza reattivo e supporta fino a 10 punti di contatto, offrendo un’esperienza fluida e intuitiva durante l’uso in modalità tablet, e per certi versi superiore anche all’utilizzo con il touchpad integrato nella tastiera. Buono il trattamento oleofobico sul display che non si macchia facilmente con le impronte durante l’uso.

Hardware e prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, il DERE T30 Pro monta il processore Celeron N5095, uno dei chip più veloci nella sua categoria anche se, tuttavia, è importante sottolineare che rimane comunque una CPU di fascia bassa, focalizzata principalmente sull’esecuzione di compiti di base, senza grosse richieste di hardware.

Il DERE T30 Pro è quindi ottimale per attività come la navigazione web, la gestione di documenti di ufficio e lo streaming di contenuti multimediali, compresi video e film in risoluzione 4K che vengono riprodotti senza nessun tipo di difficoltà; non l’ho voluto mettere alla prova in giochi pesanti, ma qualcosa di semplice, reperibile sullo store di Microsoft del calibro di Candy Crush e simili, sicuramente è utilizzabile.

Il resto dell’hardware a bordo vede protagonista una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, seguita da 16GB di memoria RAM di tip oDDR4 e 1TB di SSD con prestazioni soltanto mediocri, e non tra le migliori viste.



Tutto questo per dirvi che DERE T30 è senza dubbio un dispositivo affidabile per molti compiti, ma se state cercando prestazioni elevate e un’esperienza complessivamente più soddisfacente, forse potreste rimanere delusi. Considerate, poi, che quando si spreme al massimo il dispositivo è impossibile non avvertire la presenza delle ventole, che restano costantemente attive, producendo un rumore piuttosto stabile fino a 50dB. Insomma, non è un device indicato se si vuole realizzare anche un semplice video delle vacanze con qualche software leggero, ma piuttosto lo consiglierei a chi fa un uso massiccio delle suite d’ufficio, lavora con file PDF, statistiche o simili.

In quanto a connettività presente a bordo, il dispositivo di casa DERE è dotato di Bluetooth 5.2, e compatibilità con Wi-Fi 802.11a//b/g/n/ac, 2.4G/5.0GHz. Assente in questo modello sia il modulo telefonico che il GPS.

Tastiera, touchpad e accessori

Tastiera e accessori, come anticipato, sono tutti optional inclusi nel prezzo di acquisto del dispositivo, il che costituisce senz’altro un punto a favore del DERE T30 Pro; la cover magnetica in dotazione, che include tastiera e touchpad, permette innanzitutto di inclinare il dispositivo durante l’utilizzo, fino a 120 gradi, cosa non fattibile se si utilizza il tablet senza la tastiera.

Tralasciato questo dettaglio, la tastiera è un modello a 92 tasti con layout QWERTY (seppur la Y sia disegnata come una I sulla tastiera, ma non importa), senza tastierino numerico sul lato destro e senza le lettere accentate; la corsa dei tasti è pari a 1.3mm e, nel complesso, l’ho trovata piuttosto comoda durante l’utilizzo, nonostante le dimensioni ridotte veramente al minimo.

Il touchpad, invece, non mi ha convinto: innanzitutto le dimensioni sono davvero compatte, 9.5cm di larghezza per 5cm di altezza, ma poi anche il feedback al click è troppo rigido e, talvolta, si fa fatica anche a premere con decisione. Vi sono onesto: in molte circostanze ho preferito utilizzare il touchscreen, che io odio su dispositivi Windows, tanto che era scomodo da utilizzare il touchpad.

Tra gli accessori inclusi nel bundle vi è anche la DERE D-Pencil, utile per prendere appunti o fare qualche schizzo al volo sul tablet; la sua precisione non è tra le migliori mai viste in assoluto, soprattutto perchè c’è un ritardo di circa 1s tra l’input sullo schermo e la trascrizione del risultato, perciò ad esempio se voleste fare una firma, sareste costretti a scrivere molto lentamente per compilare tutto nel modo corretto. La penna, inoltre, può essere ricaricata tramite USB-C, grazie all’apposito connettore presente nella parte superiore della penna stessa

Altoparlanti e qualità audio



DERE ha optato per una configurazione con soli due altoparlanti, a differenza di molti prodotti simili che ne includono di solito quattro. Questa scelta potrebbe essere stata dettata da considerazioni di costo, ma si riflette sulla qualità complessiva dell’audio riprodotto.

Sebbene la qualità dell’audio sia sufficiente, mi aspettavo un volume più potente. Sorprendentemente, anche al volume massimo, è ancora possibile udire il rumore delle ventole, se state eseguendo un task pesante in sottofondo ad esempio, il che influisce negativamente sull’esperienza d’ascolto complessiva.

Fotocamera

L’aspetto fotografico è quasi sempre un dettaglio irrilevante in questi prodotti, e vi sarò sincero, in tante circostanze, come quella che vi sto per descrivere, sarebbe meglio evitare di avere un comparto fotografico. Sì, perchè DERE qui ha inserito una lente sul frontale da 0.9MP che, vi dirò, nonostante i numeri non siano favorevoli, riesce a fare il suo dovere in videochiamata; l’unico in cui mostra un po’ più di difficoltà è il controluce, dove non riesce a gestire in alcun modo la luce che abbiamo alle spalle, ma non è un problema primario.

La lente posteriore, poi, è da 5MP, e sicuramente questa si sarebbe potuta evitare per risparmiare qualche euro durante il processo produttivo; all’esterno diciamo che scatta foto con praticamente pochissimi dettagli, mentre all’interno le foto sono inutilizzabili, perchè spesso risultano essere mosse e la messa a fuoco con difficoltà riesce ad agganciare i soggetti. Insomma, questa volta più che mai, un comparto fotografico di cui avremmo potuto fare benissimo a meno.

Autonomia

Per quanto riguarda l’autonomia, il DERE T30 Pro è dotato di una batteria da 38Wh, che si ricarica con tempistiche abbastanza lente, visto l’alimentatore da 36W a 12V. Ad ogni modo, le prestazioni della batteria sono allineate con quelle dei suoi concorrenti sul mercato: in condizioni di riproduzione continua di video su piattaforme come Netflix o YouTube, ci si può aspettare un’autonomia di circa 4 ore, con pochi margini di miglioramento se si riproducono video offline o si diminuisce la luminosità.

Le migliori prestazioni della batteria si ottengono utilizzando il dispositivo per attività da ufficio, come la gestione di fogli di calcolo, documenti di testo e presentazioni PowerPoint, oltre alla navigazione tramite browser. In questo scenario, il DERE T30 Pro può offrire fino a circa 6 ore di autonomia complessiva, con qualche piccolo accorgimento sul risparmio energetico nelle ultime ore residue.

Prezzo e Considerazioni

Dere T30 Pro arriva ufficialmente in vendita in due versioni, una con 512GB di SSD e l’altra con 1TB, ma in entrambi i casi con 16GB di memoria RAM: i prezzi delle due versioni differiscono di poche decine di euro, ma salvo offerte particolari in entrambi i casi siamo al di sotto dei 400 euro, una soglia psicologica oltre la quale è meglio non andare quando si parla di processore Celeron e via discorrendo.

Comprarlo o non comprarlo? Dipende tutto dal tipo di utilizzo che ne farete: se siete dei professionisti che lavorano con il proprio 2in1 anche 6-7 ore al giorno, allora probabilmente il T30 Pro (come qualunque altro dispositivo con lo stesso hardware, sia chiaro) non è adatto a voi. Se siete, invece, degli studenti che sono soliti prendere appunti, studiare da slide, guardare qualche film su Netflix nelle ore di relax, allora il suo essere 2in1 può essere decisamente un vantaggio per voi.

N.B. Al momento Dere T30 Pro è SOLD-OUT ovunque: l’alternativa più simile disponibile all’acquisto, per prestazioni e scheda tecnica, la trovate in offerta nel box qui in basso con relativo coupon di sconto.

