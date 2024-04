CMF by Nothing: in arrivo il primo smartphone del sub-brand

Dopo la separazione da OnePlus, Carl Pei ha creato il suo marchio indipendente: un brand tech minimale che è stato in grado di stupire per i suoi dispositivi dal design molto particolare, ormai iconico. È stato poi il turno di CMF by Nothing, sub-brand nato per proporre un’alternativa più economica al marchio base, ma che condivide il gusto per l’essenziale e che ora è in procinto di lanciare anche il suo primo smartphone!

CMF by Nothing ha in serbo anche uno smartphone: lo prova una certificazione spuntata di recente

Anche se non c’è ancora l’ufficialità da parte dell’azienda, la certificazione dell’ente BIS parla chiaro. Lo smartphone siglato A015, inizialmente scambiato per Nothing Phone (3), è un dispositivo che arriverà con il marchio CMF by Nothing. Il numero di modello era già apparso in alcune occasioni e ovviamente si è subito pensato al prossimo modello della compagnia di Carl Pei; inoltre in tempi recenti è spuntato anche il terminale A142P, ma in questo caso i leaker puntano di direzione di Phone (2a) Pro oppure Phone (2a) CE.

Quindi il telefono A015 dovrebbe essere il primo smartphone a marchio CMF by Nothing, una novità che troviamo difficile da inquadrare ma facile da capire. Il destino di tutti i brand di telefonia è ovviamente quello di ampliare la linea di prodotti anche con modelli più accessibili e, come ci insegna l’esperienza, è solo questione di tempo prima della nascita di un sub-brand e poi di uno smartphone di quest’ultimo.

Al momento non ci sono dettagli su questo misterioso dispositivo: diamo per scontato che sarà una soluzione economica ma specifiche e design restano sconosciuti. Comunque è probabile che non vedremo un look simile a quello di Nothing (con scocca semi-trasparente e luci LED posteriori) e che questo stile minimale resti un’esclusiva del marchio principale.

