Nothing Phone (3), primi rumor: avrà un SoC top ma non troppo

Dopo esserci lasciati alle spalle il lancio di Phone (2a), i tempi iniziano a essere maturi per Nothing Phone (3), quello che sarà la prossima macchina ammiraglia dell’azienda di Carl Pei. La prossima novità in dirittura d’arrivo dovrebbero essere le Nothing Ear (3), la futura versione delle cuffie true wireless, ma da qui ai prossimi mesi scopriremo anche come sarà il nuovo smartphone, di cui circolano già le prime informazioni.

Ripartono le indiscrezioni attorno alle novità attese con Nothing Phone (3)

Phone (2) – Concept

In termini di scheda tecnica, il primo Nothing Phone (1) puntò alla fascia tipicamente mid-range, basandosi sullo Snapdragon 778G+ di Qualcomm, strategia che è stata replicata col succitato Phone (2a) e il suo MediaTek Dimensity 7200 Pro. Discorso diverso con Nothing Phone (2), che si spostò invece sulla fascia alta grazie alla piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1, a cui dovrebbe seguire appunto Phone (3).

Le voci di corridoio puntano il dito verso lo Snapdragon 8s Gen 3, nuovo SoC che dovrebbe muovere il prossimo smartphone Nothing. Si tratta di una versione meno potente dello Snapdragon 8 Gen 3, a 4 nm TSMC con CPU octa-core fino a 3,0 GHz su core Cortex-X4 e GPU Adreno 735 con supporto alle memorie LPDDR5X e UFS 4.0.

La fascia di prezzo indicata sarebbe quella attorno ai 40.000/45.000 Rs per l’India, un gradino sopra ai sotto ai 37.999 Rs chiesti per Phone (1) ma sotto ai 49.999 Rs per Phone (2): con un rapido calcolo si ottiene un possibile prezzo europeo attorno ai 550/600€. Ci vorrà ancora qualche mese prima del suo esordio, però, almeno secondo i rumor.

