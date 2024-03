Recensione Nothing Phone (2a): a 349 euro non gli manca (quasi) niente

Nonostante le sue tante qualità, apprezzate da noi e dagli utenti, il Nothing Phone 2 (qui la recensione) è arrivato sul mercato italiano frenato da un fattore molto importante: il prezzo di vendita ufficiale. Certo, dopo qualche tempo lo street price è sceso ed è diventato molto più appetibile, ma entrare a gamba tesa in una fascia di prezzo che partiva da 680 euro, voleva dire inserirsi in un mercato fin troppo competitivo che, di fatto, gli ha un po’ tagliato le gambe.

Ed è proprio il prezzo di vendita la caratteristica più importante del Nothing Phone (2a), perché a differenza della versione più costosa, è uno smartphone a cui non manca proprio nulla (ovviamente, in base alla sua fascia di prezzo) e che mi sentirei di consigliarvi sin dal day one, senza attendere troppo il calo di prezzo dello street price.

Recensione Nothing Phone (2a)

Videorecensione Nothing Phone (2a)

Design e materiali

Quando si impugna il Nothing Phone (2a), si ha la stessa sensazione di stringere tra le mani la versione più costosa di qualche mese fa e, a dirla tutta, la sensazione è quasi quella di utilizzare un iPhone, almeno per i primi secondi. Ad ogni modo, il design del frame laterale continua ad essere di tipo unibody e la cover posteriore è sempre trasparente: in realtà, nella colorazione nera che abbiamo ricevuto in prova questa trasparenza si nota molto meno che nella colorazione bianca, e dati i colori scuri tende molto a soffrire delle impronte digitali.

Le fotocamere posteriori ora sono posizionate in orizzontale nella zona superiore e sono perfettamente simmetriche, i Gliph, ovvero i Led tipici di Nothing, si riducono ma continuano ad essere la caratteristica fondamentale dello smartphone: in Nothing Phone (2a) sono tre, e sono disposti attorno alla bobina per l’NFC, proprio ad avvolgere il camera bump.

Ora, a mio parere questa scelta stilistica è vincente e personalmente la trovo molto piacevole, va detto che rispetto al Nothing Phone 2 sia la back cover che il frame sono in plastica e se da un lato è un piccolo passo indietro, dall’altro è una scelta più che sensata non solo per contenere il prezzo di vendita ma soprattutto il peso, che ora è di poco superiore ai 190 grammi.

Proprio sul frame sono presenti la porta Type C di tipo 2.0 ed il carrellino in grado di contenere una doppia sim: attenzione però, Nothing Phone (2a) è uno smartphone dual sim che però non supporta le e-sim. Infine una piccola curiosità, sul nuovo smartphone di Carl Pei è stato eliminato quel tipico Led rosso che si accendeva quando si registravano dei video.

Display

Molto piacevole il display da 6.78” che utilizza un pannello AMOLED da 2412 x 1084 pixel, in grado di lavorare con un refresh rate adattivo che varia tra i 30 e i 120 Hz, con un PWM dimming di 2160 Hz ed una luminosità di picco di 1300 nits. Niente male, considerando che Nothing Phone (2a) costa a partire da 349 euro e che quindi il suo street price scenderà nel tempo.

Insomma, è un ottimo display per la sua fascia di prezzo. E sì, i più esperti tra voi avranno subito notato che – conti fatti – il pannello del Nothing Phone (2a) è leggermente meno luminoso di quello del Phone 2, ma a mio avviso nell’uso di tutti i giorni le differenze saranno molto meno tangibili di quel che potrebbero sembrare: quando si imposta la luminosità massima, la visibilità dello schermo del Nothing Phone (2a) è in linea con quella del modello più costoso, così come quando si guardano le serie TV in streaming, situazioni di utilizzo in cui il Phone 2 fa leggermente meglio solo nel contrasto.

Purtroppo però, continuano a mancare le certificazioni HDR10+ e HEVC in alcune app, ma va detto che Nothing Phone (2a) supporta la visualizzazione UltraHDR, il nuovo standard di Google. Buona anche la sezione relativa alla gestione del colore, che permette di scegliere tra un profilo colore più naturale o uno più vibrante, variare la temperatura e attivare, come detto, la nuova visualizzazione HDR di Google.

Fotocamere

In quanto a fotocamere, partiamo da un presupposto: Nothing Phone (2a) non è di certo un cameraphone e potremmo considerarlo quella “via di mezzo” tra il Phone 1 e il Phone 2. Perché se da un lato il Phone 1 di certo non verrà ricordato come lo smartphone con le migliori fotocamere del mercato, dall’altro il Sony IMX890 del Phone 2 riusciva, in alcuni casi, a tener testa anche ai top di gamma. Ecco, in quanto a qualità fotografica Nothing Phone (2a) fa meglio del Phone 1 e peggio del Phone 2.

Il nuovo smartphone è dotato di una doppia fotocamera da 50 MP alimentata dal TrueLens Engine, una serie di algoritmi di calcolo avanzati volti a migliorare gli scatti effettuati dal dispositivo: quella principale è una f/1.88 stabilizzata otticamente mentre quella grandangolare è una ƒ/2.2. I risultati sono leggermente superiori media di mercato, ma di certo le fotocamere non sono la caratteristica principale di questo smartphone.

Sia chiaro, sono comunque buone foto in grado di gestire in maniera piuttosto legittima la gamma dinamica in quasi tutte le condizioni di scatto, ma soffrono di qualche imprecisione sia nell’autofocus, che non è tra i più veloci in circolazione, sia nel bilanciamento del bianco che tende un po’ verso le tonalità calde. Detto questo, in condizioni di buona luminosità le foto scattate con il Nothing Phone (2a) hanno comunque un buon dettaglio e la giusta nitidezza, è possibile anche scattare in 2x ma con un crop digitale del sensore, ed è così anche con la grandangolare che, seppure meno luminosa della principale, ha una caratteristica molto importante: ditemi voi, in questa fascia di prezzo, quale altro smartphone è dotato di una grandangolare da 50 megapixel.

Di notte la qualità scende leggermente (soprattutto con l’ultra-wide), ma rimane comunque piuttosto buona se paragonata al prezzo di vendita. La modalità notturna si attiva in maniera automatica, ed anche se il tempo di scatto è leggermente più lungo della media, i risultati saranno comunque buoni.

I video invece sono nella media, si possono registrare alla risoluzione massima 4k a 30 fps con entrambe le fotocamere. Per poter arrivare a 60 fps bisognerà scendere ai 1080p e purtroppo non si può cambiare la fotocamera in fase di registrazione. La stabilizzazione è buona così come è buona la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Hardware e prestazioni

In quanto ad hardware e prestazioni, è bene ricordare che Nothing Phone (2a) è un medio gamma e, in quanto tale, monta un processore Mediatek Dimensity 7200 Pro. La cosa bella però, è che il brand stesso ha spiegato i motivi per i quali non ha utilizzato ad esempio uno Snap 7s Gen. 2 o altri smartphone della stessa categoria: ossia il processo produttivo a 4 nanometri del Mediatek, ed il fatto che sia stato realizzato in una fonderia TSMC invece che una Samsung.

La RAM può essere da 8 GB o 12 GB, mentre la memoria interna è disponibile nei tagli da 128 GB e 256 GB, la memoria non è espandibile ed integra un modem 5G, il WiFi 6e e l’NFC.

Ad ogni modo, è chiaro che ciascuno di voi avrà le proprie idee sulla scelta di optare per un SoC Mediatek, ma quello che posso dirvi è che nei nostri test la scelta non è stata poi così sbagliata: certo, i benchmark che abbiamo svolto non hanno puntato a punteggi stratosferici, ma stiamo comunque parlando di un medio gamma, ma quello che ci ha convinto è stata proprio la gestione del thermal throttling.

Sia nello stress test di AnTuTu che in quello di 3D Mark, il processore del Nothing Phone (2a) si è comportato molto bene e si è rivelato decisamente più stabile di quel che pensavamo: non capita quasi mai che il sistema tenda ad abbassare le frequenze di funzionamento dei core e la stabilità di sistema è risultata superiore al 99%.

Detto questo, è sempre uno smartphone medio gamma, quindi se vi dicessimo che è totalmente privo di lag vi diremmo una bugia. Può capitare, ad esempio al primo avvio del dispositivo o al passaggio tra le varie app, che ci si trovi ad affrontare dei leggeri rallentamenti dell’interfaccia grafica, ma non è comunque niente di fastidioso ed alla fine risulta sempre uno smartphone ben utilizzabile e più che idoneo alla stragrande maggioranza delle persone.

Infine due parole per il feedback della vibrazione che non solo è di ottima qualità, ma a mio avviso è persino migliore di quello che trovereste in un Phone 2.

Software

Nothing Phone (2a) arriva con Android 14 personalizzato dalla NothingOS 2.5 che sì, va sempre elogiata per la quantità di aggiornamenti che il brand rilascia nel tempo, ma che in effetti rispetto alla versione precedente cambia di poco.

Oltre alla questione aggiornamenti, quello che ci piace della GUI di Carl Per è l’estrema coerenza in ogni aspetto grafico e la totale assenza di installazioni preinstallate. Insomma è una Google experience in stile Nothing, in cui seppure mancano funzioni che potrebbero essere definite “uniche”, nel tempo diventa sempre più ottimizzato e piacevole da utilizzare.

Non manca tutta la sezione relativa alla personalizzazione, è possibile se scegliere lo stile grafico Nothing o quello di Google ed è ovviamente integrata anche la sezione in cui si potranno gestire i Glyph.

Batteria e ricarica

La batteria del Nothing Phone (2a) è una 5000 mAh che riesce a garantire un’autonomia eccellente al dispositivo è che è garantita per il mantenimento del 90% della capienza dopo 1000 cicli di carica. Davvero niente male. Con un utilizzo medio, senza preoccuparmi del risparmio energetico ed utilizzandolo sia in 5G che in WiFi, sono riuscito a superare di poco le 8 ore di display acceso, ed è un ottimo risultato.

Buona anche la ricarica, che è a 45w (un valore non male per la fascia di mercato), purtroppo però manca la ricarica wireless: ma a questo prezzo qualche rinuncia quelli di Nothing dovevano pur farla.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del Nothing Phone (2a) è di 349 euro per la versione da 8/128 e 399 euro per la versione 12/256. Davvero una cifra ottima, soprattutto considerando l’aumento dei prezzi dei top di gamma negli ultimi anni. Tramite il box in basso potrete acquistarlo su Amazon ricevendo in regalo un paio di auricolari true wireless CMF Buds Pro.

E non c’è niente da fare: Nothing Phone (2a) è uno dei migliori medio gamma di tutti i tempi. È ben costruito, ha un design davvero unico, ha le giuste prestazioni e le fotocamere ti danno quello che ti aspetti. Insomma, in questa fascia di prezzo è difficile trovare un’alternativa valida a 360° come il nuovo smartphone di Carl Pei. Per questo, abbiamo deciso di premiarlo con il titolo di GizChoice.



