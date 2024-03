Huawei annuncia: il 2024 sarà l’anno del 5G Advanced

Per alcuni il 5G potrebbe non essere ancora qualcosa di concreto, ma la realtà dei fatti è che il 5G Advanced sta per diventare una delle novità nel panorama degli smartphone. A rimarcarlo è stato ancora una volta Huawei, azienda leader quando si parla di tecnologie legate al mondo della connettività, che recentemente ha cercato di alzare l’hype su quello che sarà il nuovo standard di rete in vista del futuro 6G.

Il 2024 sarà l’anno del debutto degli smartphone 5G Advanced, secondo Huawei

A parlarne è stato Jin Wei, direttore delle vendite di Huawei Beijing Carrier Solution: come da egli affermato, il 2024 sarà l’anno dei primi smartphone 5G-A. Indicato anche come Release 18, il 5G Advanced è una versione più raffinata e potente dell’attuale 5G, con velocità fino a 10 volte superiori e avanzamenti in termini di latenza, efficienza spettrale e risparmio energetico. È una tecnologia accompagnata da feature d’intelligenza artificiale e machine learning, come le traduzioni in tempo reale e il poter utilizzare avatar digitali per le videochiamate al proprio posto.

A questo punto, uno degli indiziati principali è senza ombra di dubbio Huawei Mate 70, che sarà presentato ufficialmente fra qualche mese in un evento che si prospetta molto ricco di novità.

