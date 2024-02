Huawei Mate 70 anticipato per sfidare iPhone 16? No, ma ce ne saranno di più

Aggiornamento 19/02: un altro leaker parla del periodo di presentazione della serie Huawei Mate 70, trovate i dettagli nell’articolo.

La serie Mate 60 sta riscuotendo un enorme successo commerciale, e la società vorrebbe capitalizzarlo scegliendo la giusta finestra temporale per la serie Huawei Mate 70. Prima del periodo post-ban USA, Huawei era solita presentare i nuovi capitoli annuali della famiglia Mate nel periodo autunnale, solitamente nel mese di ottobre. Dopo un anno di stop, quando nel 2021 non uscì nessun nuovo modello, dal 2022 in poi ha deciso di cambiare periodo e anticiparne il lancio, come avvenuto con gli attuali smartphone Mate 60; tuttavia, si vocifera che con i prossimi flagship si potrebbe tornare alle origini.

La presentazione della serie Huawei Mate 70 sarà ancora una volta anticipata? Forse no

Per il leaker Smart Pikachu, sempre molto informato sulle prossime uscite in casa Huawei, la presentazione della serie Huawei Mate 70 sarebbe prevista per il mese di settembre 2024. Precedentemente si vociferava che il periodo fosse a cavallo fra agosto e settembre, come accaduto per la serie Mate 60, che però è stata annunciata in sordina ad agosto per poi essere ufficialmente lanciata a settembre.

Dettagli a parte, l’obiettivo pare chiaro: giocare d’anticipo e sfidare sul tempo Apple e la futura linea iPhone 16, che come da calendario sarebbe prevista anch’essa nel mese di settembre. Non a caso, gli addetti ai lavori suggeriscono che il 2024 vedrà la concorrenza fra le due aziende intensificarsi ai danni di Cupertino.

Secondo un altro leaker, DirectorShiGuan sempre su Weibo, i preparativi per i futuri top di gamma Huawei sarebbero stati avviati ma per un’altra finestra temporale. Anziché fine estate, la data di presentazione e/o la disponibilità sugli scaffali sarebbe da ricercare per il mese di ottobre 2024, quindi successivamente all’evento di fine estate le cui novità saranno nuovi Kirin ma soprattutto l’esordio di HarmonyOS NEXT e HarmonyOS per PC, con cui Huawei punta a svincolarsi da Android e Windows.

Al contrario della serie Mate 60, però, il lancio più avanti nel tempo permetterebbe alla compagnia di mettere da parte più microchip e offrire ai consumatori quasi il 40/50% in più di unità a disposizione, forse anche in vista del rilascio sul mercato Global.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le