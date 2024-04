Questo smartwatch Blitzwolf nasconde degli auricolari TWS (e costa meno di 35€)

Blitzwolf ha tirato fuori dal cilindro l’ennesimo accessorio tech super conveniente e questa volta abbiamo a che fare con un gadget che integra 2 prodotti in 1. BlitzWolf BW-HW1 è lo smartwatch completo ed elegante che racchiude una paio di auricolari true wireless incorporati, ora in offerta lampo su Banggood ad un prezzo stracciato!

BlitzWolf BW-HW1 in offerta lampo su Banggood, ma solo per poco: approfitta ora e risparmia

Crediti: Blitzwolf

Il concept dietro BlitzWolf BW-HW1 ricorda molto quello di Huawei Watch Buds, ma in questo caso il prezzo è sicuramente molto più ghiotto. Lo smartwatch presenta un corpo in lega di zinco ed un cinturino in silicone e monta un display LCD TFT da 1,53″ (360 x 360 pixel), con una batteria da 300 mAh in grado di garantire fino a 5/7 giorni di autonomia (circa 15/20 giorni in standby). È presente l’NFC (da utilizzare con le serrature smart, ad esempio), il cardiofrequenzimetro (con il rilevamento dei valori SpO2) e il supporto a tante modalità sportive. La vera chicca è all’interno della scocca: il display si apre e sotto di esso trova spazio un paio di auricolari TWS (in-ear, con Bluetooth 5.0 e 25 mAh di batteria), perfetti per ascoltare musica oppure per rispondere alle chiamate.

Crediti: Blitzwolf

Lo smartwatch con auricolari true wireless incorporati BlitzWolf BW-HW1 ritorna in sconto su Banggood con una nuova offerta lampo: il prezzo è di soli 33,7€ ma durerà solo per pochi giorni. Quindi, se sei interessato a questo particolare accessorio “doppio”, affrettati! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le