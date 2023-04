Recensione Huawei Watch Buds: non indosserai niente di più comodo di questo smartwatch con auricolari integrati

Mi dispiace doverlo ammettere, ma è così: quando ho visto per la prima volta le caratteristiche del Huawei Watch Buds, ho subito pensato che si trattasse di un prodotto inutile, nato con l'unico scopo di far parlare di sé, e mi sono subito chiesto a chi mai potesse servire uno smartwatch che integra un paio di auricolari TWS.

Però poi l'ho indossato, e mi sono bastate poche ore per cambiare totalmente la mia opinione e per rendermi conto che iniziare la prova di un prodotto con dei “pregiudizi” è uno degli errori più grandi che si possano fare nel nostro lavoro.

Perché Huawei Watch Buds non solo metterà a disposizione, sempre, un paio di auricolari senza fili che nonostante siano microscopici si sentono anche piuttosto bene, ma integra tutta una serie di tecnologie molto particolari che difficilmente si potrebbero immaginare, come l'autoregolazione dei canali, la risposta automatica una volta indossati quando si riceve una telefonata ed un sistema di controllo che non richiede il contatto fisico con gli auricolari stessi. E poi è anche uno smartwatch.

Insomma, è uno di quei prodotti di cui, seppure decisamente distanti dalla perfezione, una volta indossati non se ne potrà fare più a meno, e spero che il brand non abbandoni il progetto e che, anzi, negli anni proponga smartwatch “ibridi” sempre più ottimizzati.

Recensione Huawei Watch Buds: smartwatch con auricolari integrati

Design e materiali

Il vero compromesso di un prodotto ibrido come il Huawei Watch Buds è sicuramente il design. Perché, è inutile girarci intorno, seppure non sia il più ingombrante in circolazione, si tratta di un prodotto dalle dimensioni piuttosto importanti che non si adatta perfettamente anche alle persone con i polsi più piccoli.

Va detto però che, grande 47×47.5×14.99 millimetri e pesante solo 77 grammi, lo smartwatch con auricolari integrati di Huawei è piuttosto comodo da indossare e, quando si pensa che integra anche dei TWS, si giunge poi alla conclusione che effettivamente il lavoro fatto dal brand è davvero ottimo in termini di miniaturizzazione.

In tutta sostanza, Huawei Watch Buds sembra un tipico smartwatch del brand, grande ma non grandissimo, con un design vistoso ma non vistosissimo, che arriva con un cinturino in pelle che però mi sarebbe piaciuto vedere leggermente più spesso: in proporzione alle dimensioni della cassa, il cinturino del Huawei Watch Buds a mio avviso è un po' troppo “sottile”, ma questi sono dettagli che dipendono principalmente da gusti personali.

Sul lato destro integra una corona digitale che funziona da tasto fisico e che può ruotare, ma purtroppo solo a fini estetici e non di controllo. Nella zona bassa della cassa, poi, è stato integrato un altro tasto fisico che è stato ben protetto da pressioni involontarie e che, al contempo, è molto semplice da utilizzare qualora lo si volesse: è grazie a questo tasto che avviene la “magia” e, una volta premuto, tutta la zona del display si aprirà e metterà a disposizione i due auricolari Bluetooth.

E, ragazzi, gli auricolari del Huawei Watch Buds sono talmente piccoli che sembrano usciti da un film di spionaggio. Si collegano alla cassa magneticamente, sono compatibili con qualsiasi smartphone si desideri, si accendono appena indossati e, una volta riposti nello smartwatch inizieranno a ricaricarsi.

È certificato IPX4, come lo sono le cuffiette che custodisce, può dunque affrontare spruzzi d’acqua, pioggia e sudore ma non può essere immerso in acqua, lo stesso vale per gli auricolari.

Display

Il display, invece, è di tipo AMOLED con una diagonale da 1,43″ pollici, il tutto ben protetto da un vetro in zaffiro adatto a resistere ad urti e cadute. La risoluzione è pari a 466 x 466 pixel e, come al solito, sul fronte del display Huawei non delude: questo piccolo schermo ha un'ottima visibilità sotto la luce del sole, una buona nitidezza e dei colori davvero ben bilanciati, assolutamente nulla da dire.

Il touchscreen, poi, è veramente reattivo al tocco ed in tutta sostanza l'esperienza utente è praticamente identica a quella che si avrebbe qualora si indossasse un Watch GT 3 Pro, compreso l'ottimo sensore per la regolazione automatica della luminosità.

Per chiudere il discorso sul display di questo Watch GT 3 Pro, non è previsto di default il display sempre attivo che si accende alla rotazione del polso, ma eventualmente potrete decidere di abilitare la funzionalità nelle impostazioni dello smartwatch, ovviamente a scapito della durata della batteria.

Caratteristiche e sensori biometrici

E così come per lo schermo, anche in quanto a caratteristiche tecniche siamo ai livelli del Watch GT 3 Pro. Con tutti i suoi pregi ed i suoi difetti. Huawei Watch Buds continua a pagare l'assenza di un modulo WiFi, ma soprattutto dell'NFC per i pagamenti contactless, che continua ad essere “fisicamente” presente ma che in Italia non è ancora possibile utilizzare.

In quanto ad hardware nudo e crudo, come sempre Huawei non è solita rilasciare specifiche tecniche più dettagliate, ciò che possiamo dirvi però è che la memoria interna è di 4GB e la memoria RAM da 2GB, al pari di altri modelli già visti nei mesi scorsi.

Si stratta, comunque, di una piattaforma decisamente stabile e perfettamente fluida nell'utilizzo dello smartwatch; considerate che l'intero sistema si basa quasi totalmente su app preinstallate e quindi, probabilmente, Huawei vince facile.

Continua ad essere integrata la tecnologia TruSeen 5.0+, già vista ed analizzata con gli altri modelli recenti del brand e per la quale abbiamo ormai già speso fin troppe parole di elogio. La tecnologia messa a punto da Huawei, si traduce in un monitoraggio delle attività sportive praticamente impeccabile, grazie anche all'intelligenza artificiale in grado di correggere, per così dire, dove vengono rilevate delle lacune nelle misurazioni effettuate dal sensore a bordo.

Effettuando il solito test con la fascia cardio, ad esempio, lo scarto con lo smartwatch di Huawei è di un paio di BPM, quindi parliamo di una precisione molto elevata. Ed in più sono presenti altre funzioni basate sull'AI che sono altrettanto precise tra cui gli indicatori dello stress, le valutazioni dell'intensità dell'allenamento, le proposte di allenamento ideale a seconda delle proprie caratteristiche fisiche e molto altro.

Ottima anche la precisione del GPS che è dual-band e continua ad essere velocissimo nel fix con i satelliti: in meno di 5 secondi avrete piena copertura e potrete cominciare a monitorare la vostra sessione di allenamento.

Auricolari

I buds, ovvero gli auricolari TWS, portano con sé l'elevata qualità costruttiva ed il massimo confort da indossate che ha lo smartwatch. Sono piccolissime, leggere, ma nonostante ciò quando le si indosse restano ben salde all'interno del padiglione auricolare. Attorno alla scocca nera, hanno due piccoli anelli che hanno la funzione di pin per la ricarica ed integrano tutto il necessario per rendere possibile anche la cancellazione del rumore attiva.

Insomma, sono proprio gli auricolari che evidenziano lo sforzo ingegneristico fatto da Huawei, che si conferma uno dei brand più avanzati da questo punto di vista. Integrano due microfoni che, seppure siano particolarmente lontani dalla bocca, sono in grado di garantire un'ottima resa in chiamata anche in situazioni con forte rumore ambientale: il merito è anche di un sensore a conduzione ossea che rileva le vibrazioni all'interno dell'orecchio.

Buono anche il suono quando si ascolta musica. Ok, non è paragonabile ai migliori TWS in commercio e le frequenze sono leggermente sbilanciate sui bassi, ma gli alti ed i medi sono sempre precisi ed anche il volume di riproduzione è quello giusto.

Quello che forse è il punto più debole degli auricolari è il sistema di cancellazione attiva del rumore ANC che, in tutta sostanza, riesce a neutralizzare senza alcun problema le frequenze più basse, ma che effettivamente non è paragonabile a quello visto su altri dispositivi.

Ed è la stessa cosa anche per la modalità Awareness, ossia la modalità Trasparenza, che non riesce molto bene ad evitare l'effetto “tappo” tipico degli auricolari in-ear, ma che fa comunque un buon lavoro e garantisce movimenti “in sicurezza” quando ci si trova in momenti in cui non si ha la necessità di isolarsi dai rumori del mondo esterno.

La cosa più bella è il sistema di controllo: utilizza un sensore che capta le vibrazioni, il che rende possibile la gestione della riproduzione musicale e delle chiamate anche senza il tocco diretto degli auricolari stessi, ed effettuando le gesture direttamente sulla propria pelle, nelle zone vicine alle orecchie.

Software

Huawei Watch Buds è animato dal solito HarmonyOS che arriva nella versione 3.0.0.119 e che differisce da quello che abbiamo visto negli ultimi smartwatch del brand esclusivamente per la sezione dedicata alla gestione dei TWS. Tramite una sezione presente sia nella tendina delle notifiche che nelle impostazioni, si potrà gestire l'associazione ai dispositivi, attivare o disattivare l'ANC e la modalità Awareness o gestire l'equalizzazione scegliendo tra tre profili preimpostati con cui si potrà dare priorità ai bassi, agli alti, oppure scegliere per una configurazione flat.

o smartwatch è compatibile sia con Android che con iOS, ma con i device di casa Apple come al solito ci sono tantissime limitazioni come l'impossibilità di rispondere alle notifiche, l'inaccessibilità della memoria interna per copiare musica in formato MP3 e l'impossibilità di accedere all'App Gallery per scaricare app di terze parti sul watch.

Non che se ne senta davvero il bisogno, considerando che nello store di Huawei sono ancora poche le applicazioni effettivamente utili da scaricare. Manca anche il supporto ad un qualsivoglia assistente digitale e continua ad essere presente la tipica visualizzazione delle notifiche che andrebbe decisamente migliorata: si può rispondere con delle risposte rapide, ma qualora arrivassero più notifiche da più persone, nella stessa app, si vedrebbe solo la prima. Peccato, perché se Huawei sistemasse questo problema i suoi smartwatch farebbero un grandissimo passo in avanti.

Autonomia della batteria

La batteria del Huawei Watch Buds è una 410 mAh ed ognuno dei due auricolari integra una mini-batteria da 30 mAh. Per ricaricare gli auricolari, verrà utilizzata circa il 30% di batteria, capirete quindi che dare una valutazione numerica all'autonomia dei prodotti, bisognerebbe considerare tantissime variabili.

Quello che posso dirvi, è che potreste caricare 3 volte gli auricolari ed avere ancora batteria per lo smartwatch, oppure utilizzando gli auricolari per circa 4 ore al giorno, la batteria del Huawei Watch Buds gli garantirebbe almeno 3 giorni di autonomia.

E questo perché lo smartwatch, quando non si utilizza il GPS, consuma veraemnte pochissimo. Brava Huawei.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Huawei Watch Buds è di 499,00 euro sullo store del brand, ed aggiungendo poco più di 1 euro si riceverebbe anche una Huawei Scale 3, la bilancia smart del brand. Ed è ormai chiaro: si tratta di un prodotto che mi ha stregato, del quale difficilmente farò più a meno, per la comodità di avere gli auricolari sempre al polso e sempre carichi.

Certo è uno smartwatch grande, non adatto a tutti i polsi, che continua a soffrire di alcune limitazioni tipiche dell'OS del brand, ma gli auricolari funzionano bene, sono comodi e sono più intelligenti di quanto avrei mai potuto credere.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.