Redmi Note 12S e Note 12 Pro 4G lanciati a sopresa in Europa

A sorpresa Xiaomi ha presentato in Europa due nuovi modelli della gamma Note 12. Nel corso dell'evento di lancio della serie in Grecia (tenutosi ad Atene), la compagnia cinese ha svelato una lineup allargata, aggiungendo anche Redmi Note 12S e Redmi Note 12 Pro 4G: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo dei mid-range.

Redmi Note 12S e Note 12 Pro 4G: tutto sui nuovi medio gamma della serie

Il nuovo Redmi Note 12 Pro 4G non ha bisogno di presentazioni: il medio gamma è stato lanciato nei giorni scorsi in alcuni paesi asiatici ed ora arriva anche in Europa. Il dispositivo rappresenta un vero e proprio paradosso, o meglio l'emblema dei problemi di Xiaomi: uno smartphone dotato delle stesse specifiche di un modello del brand risalente a due anni fa.

Lo smartphone è mosso dallo Snapdragon 732G ed è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W ed una fotocamera con sensore da 108 MP. Il prezzo di Europa di Redmi Note 12 Pro 4G (ricordiamo, in Grecia) è di 329€.

Per quanto riguarda Redmi Note 12S, è la prima volta che viene presentato, ma in realtà anche in questo caso si cela un rebrand. Il medio gamma è dotato di uno schermo da 6,43″ a 90 Hz, presenta un chipset MediaTek Helio G96, ha un corpo con certificazione IP53, speaker stereo, 5.000 mAh di batteria e ricarica da 33W.

Il prezzo di Redmi Note 12S è di 289€. Come anticipato poco sopra, si tratta di un rebrand del nostro Redmi Note 11S. Insomma, la lineup di Xiaomi si fa sempre più ampia e confusa: se la famiglia Note 11 ha visto un numero stratosferico di dispositivi, sembra che la serie Note 12 non sarà da meno.

