Redmi Note 12 Pro 4G ufficiale: la “next-gen” torna indietro di due anni

Un nuovo componente entra a far parte della nutrita famiglia Note 12, un Redmi Note 12 Pro 4G che però sembra quasi non far veramente parte della serie. Non solamente per l'estetica adottata da Xiaomi ma anche e soprattutto per la scheda tecnica, con specifiche che potrebbero far storcere il naso ai più esigenti.

Xiaomi presenta Redmi Note 12 Pro 4G: ecco cosa cambia dal modello 5G

Al contrario di tutti gli altri modelli, Redmi Note 12 Pro 4G ha un modulo fotografico che ricorda la scorsa generazione, mentre frontalmente abbiamo il solito schermo punch-hole AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz con supporto Dolby Vision. Ad alimentarlo c'è lo Snapdragon 732G, lo stesso che trovavamo su Redmi Note 10 Pro di due generazioni fa; è un SoC Samsung a 8 nm con CPU octa-core Kryo 470 (2 x 2,3 GHz A76 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Adreno 618. Come indica il nome stesso, è un modello dotato di connettività dual SIM 4G, mentre le restanti specifiche includono una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W, ingresso mini-jack e una fotocamera con sensore principale da 108 MP con registrazione video in 4K.

La presentazione ufficiale e la messa in vendita si terranno nel mese di maggio, perlomeno in Indonesia, ma non è dato sapere se e quando arriverà anche sul mercato Global e a quale prezzo.

