vivo Y11 si rinnova: la nuova versione 2023 è ufficiale (e costa poco)

Il budget phone del brand cinese torna nuovamente sotto i riflettori dopo la versione del 2014 e quella “più recente” del 2019. vivo Y11 2023 è ufficiale a distanza di tre anni dal suo predecessore, con un look rinnovato ed un prezzo accessibile: ecco tutti i dettagli del nuovo smartphone economico lanciato in patria!

vivo Y11 2023 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design di vivo Y11 2023 cambia rotta rispetto al precedente modello. Se frontalmente ritroviamo un display con notch a goccia (una soluzione LCD da 6,51″ con risoluzione HD+) per contenere i costi, sul retro abbiamo una scocca tutta nuova.

Il dispositivo presenta una singola fotocamera con flash LED, inserita in un modulo circolare a sua volta posizionato in un rettangolo elevato rispetto al corpo. Uno stile elegante, nonostante si tratti di un telefono low budget. Assente il lettore d'impronte digitale; a questo giro la sicurezza è affidata al classico sblocco con PIN/codice/gesti e al Face Unlock 2D.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di vivo Y11 2023 seguono la via di MediaTek: dopo la parentesi Qualcomm del 2019 (con lo Snapdragon 439), il nuovo modello è mosso dal chipset Helio P35, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile fino a 1 TB tramite microSD).

La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W, tramite un'anacronistica porta microUSB. Lato software è presente Android 12, sotto forma di OriginOS Ocean.

La fotocamera principale è un sensore da 8 MP mentre frontalmente, all'interno del notch a goccia, trova spazio una selfie camera 5 MP.

vivo Y11 2023 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo vivo Y11 2023 è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di circa 120€ al cambio attuale (899 yuan per la versione da 4/128 GB); è presente una variante da 6/128 GB, proposta a 999 yuan (circa 135€ al cambio). Al momento il dispositivo è stato avvistato sul sito ufficiale del brand, ma ancora non ci sono dettagli sulla commercializzazione (che probabilmente avverrà a stretto giro).

