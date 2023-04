Huawei Watch Ultimate arriva in Italia: stile e lusso per gli amanti degli sport estremi

Dopo il debutto in Cina, il nuovo indossabile premium del colosso tech cinese arriva anche alle nostre latitudini. Huawei Watch Ultimate è la soluzione definitiva per gli amanti degli sport estremi che mirano al lusso: materiali premium, funzionalità avanzate per salute e fitness, uno stile inconfondibile e tanto altro ancora. Ecco caratteristiche e prezzo di questa novità, fresca di lancio in Italia.

Huawei Watch Ultimate ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi indossabili premium

Il nuovo smartwatch top di gamma di Huawei è dotato di una cassa in lega Liquid Metal a base di zirconio: si tratta di un materiale premium riservato agli orologi di lusso tradizionali (con resistenza e durezza maggiori rispetto all'acciaio inossidabile), utilizzato per la prima volta per uno smartwatch. Huawei Watch Ultimate è disponibile nelle versioni Voyager Blue (con la lunetta in ceramica nanocristallina blu) ed Expedition Black (con un corpo satinato a base di zirconio color ossidiana e un anello in ceramica nanocristallina con tachimetro integrato) .

Il dispositivo è equipaggiato con un display LTPO AMOLED da 1,5″ con una copertura in vetro zaffiro. Il cinturino della versione Voyager Blue e realizzato in lega di titano aerospaziale mentre la variante Expedition Black presenta un cinturino in gomma nitrilica idrogenata (HNBR). Lungo il corpo sono presenti tre tasti fisici (di cui una corona girevole 3D).

Huawei Watch Extreme è una soluzione dedicata agli sportivi: il dispositivo è in grado di sopportare pressioni estreme in acqua fino a 100 metri di profondità ed è dotato di un segnalatore acustico integrato. Si tratta di un modello sottoposto a test di resistenza all’acqua ISO 22810 fino a 10 ATM e certificato EN13319 per attrezzatura subacquea.

Tra le varie caratteristiche troviamo una modalità Immersione con 4 diverse attività subacquee e la modalità Spedizione per gli amanti delle avventure outdoor. Ovviamente non manca il posizionamento GNSS a cinque sistema di precisione a doppia frequenza.

Il dispositivo include una serie di funzionalità per la gestione accurata del proprio benessere, l’invio di notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare, lo screening per il rischio di arteriosclerosi con la rilevazione della rigidità arteriosa, l’analisi HRV, il monitoraggio continuo dell’SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress.

Completano il quadro la ricarica wireless, le chiamate Bluetooth, le risposte rapide per le principali app di messaggistica, la riproduzione musicale e la compatibilità sia con Android che con iOS.

Il nuovo Huawei Watch Ultimate è disponibile all'acquisto nello store ufficiale, la prezzo di 749,9€ e 899,9€ (rispettivamente per la versione Expedition Black e Voyager Blue). Fino al 23 aprile, con l'acquisto è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma FreeBuds Pro 2 del valore di 199,9€.

