Realme GT Neo 5 SE ufficiale: bello, potente e costa poco

Realme conferma il suo pedigree, presentando ufficialmente un Realme GT Neo 5 SE che fa del bilanciamento fra estetica, prestazioni e prezzo il suo cavallo di battaglia. Anche perché è uno dei primissimi smartphone a essere dotato del nuovo Snapdragon 7+ Gen 2, un SoC che Qualcomm ha prodotto con specifiche degne di un microchip di fascia alta.

Realme presenta ufficialmente il nuovo GT Neo 5 SE: tutte le novità

Realme GT Neo 5 SE è disponibile in due colorazioni, Final Fantasy e Polar Black, per uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco che arriva fino a 1.500 Hz quando si attiva la modalità Gaming. Ad alimentarlo c'è appunto il performante Snapdragon 7+ Gen 2, affiancato da memorie da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di spazio UFS 3.1. A tenere a bada le temperature c'è un impianto di raffreddamento a camera di vapore, e dentro c'è anche la 5.500 mAh con chip SuperVOOC S e ricarica 100W. Il software è Realme UI 4.0 con Android 13, la tripla fotocamera è da 64+8+2 MP, la selfie camera da 16 MP e non mancano speaker stereo.

Realme GT Neo 5 SE viene venduto in Cina al prezzo di partenza di 2.099 yuan (280€) per la variante base, fino a 2.799 yuan (375€) per quella top da 16 GB/1 TB.

Volete scoprire tutti i dettagli e i segreti sul nuovo Realme GT Neo 5 SE? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento!

