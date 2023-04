Apple Watch: redesign dell’interfaccia con watchOS 10

Il sistema operativo di Apple Watch sta per raggiungere una nuova pietra miliare: tra qualche mese sarà ufficialmente presentata la decima versione di watchOS. Questo nuovo aggiornamento, stando alle ultime indiscrezioni, introdurrà diversi cambiamenti all'interfaccia che fino ad ora ha caratterizzato gli smartwatch di Apple.

watchOS 10 sarà un aggiornamento maggiore: tante novità per Apple Watch

Mark Gurman, giornalista ed analista di Bloomberg, nella sua newsletter settimanale ha lanciato la nuova indiscrezione: watchOS 10 sarà un aggiornamento maggiore (contrariamente ad iOS 17) e introdurrà un redesign completo dell'interfaccia e probabilmente delle watch face di Apple Watch.

Se le novità per il software potrebbero far sorridere gli utenti, quelle hardware probabilmente causeranno molto meno entusiasmo. Stando alle parole di Gurman, infatti, le nuove versioni di Apple Watch introdurrà cambiamenti minori per cui nessuno griderà al miracolo.

Nel corso degli anni sono stati pochi i cambiamenti subiti dall'interfaccia di Apple Watch, sarà quindi interessante scoprire cosa ha pensato per i suoi smartwatch l'azienda americana. L'appuntamento con la presentazione di watchOS 10 è fissato per il 5 giugno, in occasione della WWDC 2023.

