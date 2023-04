Meizu annuncia Flyme Auto, il nuovo software dedicato all’automotive

Il progetto Flyme for Car sembrava messo da parte ma in realtà le cose stavano semplicemente procedendo lontano dai riflettori. A distanza di mesi e dopo una sfilza di interminabili voci di corridoio, ecco che Meizu ha riportato alla luce del sole la sua interfaccia software dedicata all'automotive annunciando Flyme Auto.

Flyme Auto: ecco le novità del sistema di Meizu per l'automotive

Come abbiamo accennato in varie occasioni, l'ultimo periodo è stato molto tribolato per Meizu: c'è stato un periodo di crisi ed un ridimensionamento, conclusosi poi con l'acquisizione da parte del colosso automobilistico Geely. Dopo l'ufficialità, il silenzio: Meizu 19 è stato ritardato, ma l'azienda cinese ha continuato i lavori dedicandosi allo sviluppo software per l'automotive.

Inizialmente si è parlato di Flyme for Car, poi è arrivato un interessantissimo brevetto di un sistema salvavita per auto e poi la conferma che i flagship store di Meizu saranno rinnovati completamente e venderanno anche automobili.

Con la presentazione della serie di flaghship Meizu 20, la compagnia cinese ha annunciato anche il debutto di Flyme Auto, il nuovo sistema multi-piattaforma definito come “più conciso, efficiente ed intelligente”. Durante l'evento sono stati svelati tutti i dettagli: il sistema è progettato per offrire un'esperienza a tutto tondo sia in modo nativo che con gli smartphone equipaggiati con Flyme 10.

Flyme Auto e Flyme 10 per un'esperienza senza soluzione di continuità

La gamma Meizu 20 è in grado di accoppiarsi con l'auto non appena entrati nella vettura, integrandosi alla perfezione per offre un'esperienza senza soluzione di continuità.

È possibile continuare ad utilizzare tutte le funzioni dello smartphone direttamente tramite lo smart screen dell'automobile, così come le app aperte. In alternativa è possibile anche condividere lo schermo; gli aggiornamenti OTA di Flyme Auto possono avvenire direttamente tramite lo smartphone è la vettura è in grado di svolgere funzioni utilizzando la potenza dello Snapdragon 8 Gen 2 del telefono.

Presenti all'appello la possibilità di utilizzare le chiavi digitali, il supporto alla tecnologia UWB, un assistente vocale (Aicy, funziona senza connessione ad internet) ed un ambiente desktop nativo (come anticipato anche poco sopra).

In termini di stile, l'interfaccia utilizza lo stesso linguaggio della Flyme 10 (definito Alive Design); sono presenti varie scene in base alle condizioni meteorologiche, il multi-window ed una Smart Bar (nella parte inferiore dello schermo) per accedere alle app più utilizzate.

Quali sono le automobili dotate della nuova Flyme Auto

Al momento Meizu si è limitata solo a presentare la nuova interfaccia: non sappiamo ancora quando sarà disponibile effettivamente e non è stata ancora rilasciata una lista dei modelli di automobili supportate. Ovviamente, visto il legame con Geely è lecito ipotizzare che saranno le auto del colosso cinese le prime ad avere questa novità a bordo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il