Meizu non ha messo da parte Flyme for Car: il progetto è vivo e vegeto

In un'era in cui le automobili sono sempre più intelligenti, anche i brand di tecnologia hanno iniziato a guardarvi con interesse. Dopo Huawei, soprattutto dopo Xiaomi, anche Meizu entra nell'automotive e annuncia il suo sistema smart per auto Flyme for Car: qui trovate tutte le novità e le indiscrezioni in merito al nuovo campo di azione della compagnia cinese.

Aggiornamento 22/06: si torna a parlare di Meizu e di Flyme for Car protagonista di una nuova certificazione che accende le speranze sullo stato dei lavori. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Meizu: cosa aspettarsi con la Flyme For Car

Secondo l'annuncio, nell'ecosistema Flyme entreranno anche una serie di veicoli, per meglio dire delle auto smart, che saranno dotate proprio della Flyme For Car. Ma cosa aspettarsi? Molto probabilmente, questo nuovo sistema operativo non sarà dissimile da Huawei HiCar, ma anche Android Auto ed Apple CarPlay. Quindi ci aspettiamo un infotainment di brand di automobili che sceglieranno di affidarsi alla soluzione Meizu.

Conoscendo la Flyme, arrivata alla versione 9, questo sistema si presenterà abbastanza snello ma ricco di funzioni, che potrà rendere la guida dell'utente interattiva e senza rischi, magari con un'importante interconnessione con i dispositivi di Meizu, soprattutto gli smartphone. Non è escluso nemmeno che in futuro il sistema operativo per auto possa essere collegabile con l'ecosistema smart home Lipro, che potrebbe quindi avere nuovi dispositivi intelligenti da cui controllare la propria auto.

Insomma, essendo un annuncio vago quello di Meizu, dalla Flyme For Car ci si può aspettare qualsiasi cosa, ma bisognerà attendere qualche settimana affinché si delinei meglio di cosa si tratta effettivamente.

Meizu annuncia una collaborazione con MINI

Nelle scorse ore la casa cinese ha annunciato la sua prima partnership in modo alquanto vago, lasciando intendere novità per quanto riguarda il settore auto. In tanti si aspettavano qualche notizia in merito a Flyme for Car, ma nonostante ciò è arrivata una doccia fredda per tutti: Meizu ha svelato la collaborazione con MINI e la comparsa del marchio “Meizu 18” stampata lungo la fiancata dell'auto MINI JCW che parteciperà ai campionati asiatici di rally.

Zero novità per quanto riguarda il suo sistema per auto, ma vista l'impazienza degli appassionati l'azienda ha voluto specificare che lo sviluppo procedere in maniera spedita, come da copione.

Meizu non si è dimenticata di Flyme For Car: avvistata una nuova certificazione | Aggiornamento 22/06

Il marchio Flyme For Car è stato registrato ufficialmente in patria: il nome è comparso nel database dedicato, in data 4 giugno 2021. Si tratta quindi di una pubblicazione recente, che offre un indizio in merito allo stato dei lavori. Dopo un primo annuncio mesi or sono e alla notizia della collaborazione con MINI, il sistema di Meizu per auto è sparito dai radar. Tuttavia la registrazione del marchio indica che i lavori procedono spediti: che siano in arrivo delle novità nel corso dei prossimi mesi?





Dalla compagnia cinese tutto tace e il nuovo documento non offre grandi spunti di riflessione. Si fa riferimento a 42 tipi di ricerca design, ma è probabile che si riferisca al logo del brand e alle possibili declinazioni registrate dalla casa asiatica.

