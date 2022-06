Geely compra Meizu, ora è ufficiale: cambia anche la Flyme?

Quella che sembrava una voce di corridoio è diventata definitivamente realtà: Geely, colosso del mercato automobilistico, ha appena rilevato Meizu. L'azienda è appena diventata azionista di maggioranza del brand di elettronica, che quindi da oggi sarà controllata esclusivamente dalla realtà sopra indicata.

Meizu 19 sarà il primo smartphone sotto Geely: il suggerimento anche dalla Flyme

Com'è avvenuto il passaggio di consegne tra Geely e Meizu? Prima che il brand di Shu Fu Li prendesse il controllo del brand che fu di Li Nan, i detentori dei diritti erano due: Huang Xiuzhang (49.08%) e Taobao China (27.23%). Una volta ottenuta la transazione, Geely si è assunta il controllo del marchio per il 79.09%, lasciando a Huang Xiuzhang il solo 9.79%, con Tao Bao fuori da ogni discorso.

Ebbene, vista questa acquisizione, che ne sarà della divisione smartphone di Meizu? Considerando che Geely avrà il controllo sostanzialmente esclusivo del marchio, è facile che il catalogo possa prendere direzioni differenti da quanto visto fino ad oggi. Lo smartphone che però è sicuro possa essere il primo ad uscire sotto la “nuova” Meizu è quello della serie 19. Il dispositivo è attualmente in progettazione, ma non si sa ancora quando potrà essere lanciato.

E per quanto riguarda la Flyme? Il software di Meizu dovrebbe restare lì dove, con però un elemento importante che cambierà per sempre la visione del brand in merito: infatti, pare che già dall'accensione, oltre al logo della Flyme, ci sia pure quello di Geely, segno che il tutto sarà molto inquadrato. Insomma, un nuovo corso per un brand storico che adesso proverà sicuramente a rilanciarsi in un mercato agguerrito e, per certi versi, saturo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il