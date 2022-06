Meizu 19 confermato: il flagship è in arrivo… ma forse ci sarà da attendere

Di recente la casa cinese ha presentato la sua prima console portatile (una soluzione in stile Nintendo Switch/Steam Deck), insieme a tanti accessori. Per fortuna sono arrivate novità anche per il prossimo top di gamma Meizu 19, dispositivo finora rimasto nell'ombra e più vicino ad un'incognita che ad un dispositivo reale.

Meizu 19 si farà: arriva la conferma ufficiale anche se non sono tutte buone notizie

Purtroppo c'è una notizia buona ed una un po' meno: tramite un poster ufficiale, l'azienda ha confermato l'esistenza di Meizu 19. Sì, il prossimo top di gamma si farà: può sembrare scontato, ma alla luce degli avvenimenti dei mesi passati è importante avere una conferma ufficiale (senza contare le voci sempre più insistenti sull'acquisizione da parte di Geely). Dopo i modelli 18s, 18s Pro e 18X, ci sono stati solo accessori ed un terminale low cost della gamma mBlu. In realtà è dal 2020 che Meizu ha rallentato nella produzione di smartphone preferendo la filosofia “pochi ma buoni”. Comunque il nuovo top di gamma era stato già protagonista di una certificazione, in cui viene mostrato il possibile design.

Passando invece alla notizia meno bella, l'annuncio di Meizu 19 riguarda un fantomatico programma di collaborazione con gli utenti, presumibilmente per saggiare le idee degli appassionati in merito al prossimo top. Ciò vuol dire che lo sviluppo del flagship non è ancora concluso? Quasi sicuramente la risposta è affermativa e quindi bisognerà pazientare ancora vari mesi prima di scoprire il nuovo dispositivo.

Comunque è probabile che Meizu 19 vedrà la luce nel corso della seconda metà dell'anno, forse più nel quarto trimestre che prima. Ovviamente, come sempre, restiamo in attesa di novità e teniamo le dita incrociate!

