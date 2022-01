Meizu mBlu 10 ufficiale: il brand punta al low-cost

Era nell'aria che Meizu stesse preparando il suo primo smartphone del 2022 e adesso è ufficiale: si chiama Meizu mBlu 10. Ma se negli ultimi anni la compagnia si era limitata a puntare al mercato di fascia alta, adesso cambia tutto. Il primo esponente della famiglia mBlu è a tutti gli effetti uno smartphone economico, con caratteristiche e un prezzo che lo pongono direttamente nel segmento più tipicamente low-cost.

Meizu mBlu 10 ufficiale: tutte le novità per la fascia economica

Meizu mBlu 10 è disponibile in quattro colorazioni: Obsidian Black, Dark Night, Star White e Distant Mountain Green, con spessore di 9,3 mm e peso di 201 g. In ogni caso, lo schermo che monta è un pannello LCD con notch a goccia da 6,62″ HD+ (1600 x 720 pixel) con refresh rate a 60 Hz. Sul retro troviamo la tripla fotocamera con configurazione da 48+2+2 MP con Samsung S5KGM2, macro e lente per l'acquisizione di profondità. Frontalmente, invece, c'è un sensore SK Hynix HI846 da 8 MP.

Per essere così poco costoso, Meizu mBlu 10 integra un SoC a 12 nm come l'UNISOC T310, con una CPU octa-core fino a 2,0 GHz e GPU PowerVR GT7200. Lato memorie troviamo 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione espandibile via microSD, mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica a 10W. Il software si basa sulla Flyme 9 su base Android 11, mentre la connettività comprende supporto 4G e sensore IR.

Prezzo e disponibilità

Meizu mBlu 10 sarà disponibile in Cina ai seguenti prezzi:

4/64 GB: 699¥ ( 96€ )

) 4/128 GB: 799¥ ( 110€ )

) 6/128 GB: 899¥ (124€)

