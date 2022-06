Meizu presenta la console portatile PANDAER x AYANEO: ha grinta da vendere!

Come anticipato dai primi teaser, ecco che Meizu ha alzato il sipario sulla sua console portatile PANDAER x AYANEO, una soluzione completa dotata di Windows ed uno schermo OLED, in grado di far girare anche i tripla A: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità!

Meizu PANDAER x AYANEO ufficiale: tutto sulla console portatile del brand

Design e display

La prima console portatile di Meizu, realizzata in collaborazione con AYANEO e il solito artista PANDAER, porta una ventata di freschezza nel portfolio di accessori del brand cinese. Non solo cuffie, power bank e cover, ma qualcosa di decisamente sopra le righe per la compagnia. Il design della console è simile a quanto visto con Nintendo Switch e Steam Deck: abbiamo un ampio display con due impugnature contenenti controlli e pulsanti. Nulla di nuovo: si tratta di un look in linea con altri prodotti del marchio AYANEO, in questo caso impreziosito dalle illustrazioni di PANDAER che arricchiscono la scocca fronte/retro.

Il dispositivo misura 224 x 89.5 x 28/18 mm, per un peso di 410 grammi; la parte frontale ospita un display AMOLED da 5.5″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1080 pixel). Per rendere il tutto più tamarro, sono presenti delle luci LED RGB negli analogici.

Specifiche tecniche

Il cuore della console portatile di Meizu è il processore AMD Ryzen 5 5560U (con grafica RX Vega 6), accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4X Dual Channel a 4266 MHz e 512 GB di storage SSD. Lato memorie è possibile espandere RAM e capienza interna, tramite slot M.2 ed SD. Lato connettività non mancano Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, per la massima stabilità in ogni situazione; presenti all'appello due ingressi Type-C ed uno da 3.5 mm per il mini jack cuffie.

La batteria è un'unità da 7.350 mAh mentre per la parte audio il dispositivo fa affidamento su due speaker integrati. Il terminale può essere collegato ad un monitor esterno (e restituire immagini in 4K a 60 Hz). A mantenere le temperature fresche pensa una ventolina integrata, posizionata sul retro e all'interno del corpo.

Console portatile Meizu PANDAER x AYANEO – Prezzo e disponibilità

La console portatile Meizu PANDAER x AYANEO è stata lanciata in crowdfunding tramite il sito ufficiale del brand, al prezzo di circa 560€ al cambio attuale (ossia 3.999 yuan).

