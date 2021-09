La powerbank Meizu PANDAER è tanto potente quanto figa

Meizu ha rinnovata la sua gamma di smartphone presentando i nuovi 18s, 18s Pro e 18X, ma non si è fermata qui. Per l'occasione, è stata rinnovata la partnership con l'artista PANDAER, già celebrata in precedenza per i 6 anni della Flyme. Assieme al nuovo trittico di smartphone sono arrivati vari accessori, come questa intrigante tastiera meccanica, ma non solo. All'elenco figurano anche case protettivi, action figure, spillette e portachiavi, ma soprattutto una nuova powerbank che siamo sicuri molti di voi sarebbero curiosi di avere.

Meizu lancia una nuova powerbank in collaborazione con PANDAER

Realizzata in collaborazione con il produttore Sharge, la powerbank Meizu si distingue per avere un aspetto estetico indubbiamente fuori dal comune. L'intera scocca dal frame in alluminio è composta da plastica trasparente, permettendo così di curiosare al suo interno e restituire quell'effetto di componenti a vista che tanto piace ai tech entusiasts. Ma la powerbank Meizu non è soltanto bella, in quanto offre prestazioni di alto livello.









Al suo interno contiene un insieme di celle da 72 Wh per un totale di 20.000 mAh, in grado di caricare due dispositivi contemporaneamente via USB Type-C e Type-A fino ad un massimo di 118W. C'è anche uno schermo IPS a colori che, oltre ad accentuare l'estetica, permette di consultare tutti i dati tecnici forniti dalla powerbank in tempo reale. Temperature della batteria e del chip, wattaggio in entrata ed uscita, voltaggio ed amperaggio, nonché e soprattutto la carica residua: tutto è a portata di schermo. Un'altra particolarità di questa powerbank è il kit con pannelli solari, per caricarla di 30 Wh in circa 5 ore di esposizione solare.









Gli altri accessori Meizu x PANDAER

La powerbank Meizu in collaborazione con PANDAER e Sharge sarà venduta in Cina al raggiungimento della fase di crowdfunding. Il prezzo ammonta a 699 yuan, pari a circa 92€.

