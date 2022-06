I migliori proiettori portatili XGIMI per l’estate: altro che cinema!

L'estate è la stagione perfetta per godersi una serata cinema all'aperto in compagnia degli amici o della famiglia. Pensate a quanto sia bello allestire una piccola area proiezione in giardino con tanto di lucine, un mega telo steso a terra sul terriccio umido con qualche cuscino per stare più comodi, il fuoco della brace che ancora scoppietta e qualche bibita fresca da gustare durante la visione. Manca però l'elemento fondamentale per una serata di questo tipo: il proiettore. Niente panico! Oggi vogliamo parlarvi di tre incredibili proiettori che sapranno sorprendervi e accompagnare le vostre serate estive, ovvero XGIMI Halo+, MoGo Pro+ ed Elfin.

Tre proiettori portatili XGIMI da portare in vacanza, per serate cinema ad alta definizione

Sia XGIMI Halo+ che MoGo Pro+ che Elfin sono proiettori dalle dimensioni compatte, pensati per essere portati con sé in vacanza, al mare, in montagna o in campeggio che sia. Il primo modello è un proiettore ad alta potenza che offre una risoluzione 1080p, altoparlanti Harman Kardon con potenza di 5W, tecnologia di Intelligent Screen Adaption e Android TV. Il dispositivo è dotato di 900 ANSI Lumen, una batteria da 59 w/h e può proiettare immagini fino a 200″. XGIMI Halo+ può essere acquistato al prezzo di 849€.

XGIMI MoGo Pro+ presenta dimensioni ancora più compatte rispetto al modello precedente, per cui è l'alleato perfetto da portare in vacanza. Si tratta di un proiettore con 300 ANSI Lumen, supporta la risoluzione FullHD, Android TV, funzione di auto-focus istantaneo e controllo vocale tramite Google Assistant. Il prezzo di questo proiettore è di 649€.

Infine, XGIMI Elfin sfoggia un'estetica più convenzionale rispetto i due modelli precedenti che al contrario presentano un design verticale. Il proiettore è pensato in modo particolare per chi approccia per la prima volta al mondo della proiezione e offre immagini in FullHD su schermi fino a 200″. Il dispositivo supporta una luminosità di 800 ANSI Lumen, Android TV ed è dotato di due altoparlanti Harman Kardon da 3W. XGIMI Elfin può essere acquistato al prezzo di 649€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il