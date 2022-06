Addio a tutti quei caricabatterie in borsa con questo potente power bank ROMOSS

Siete fuori in vacanza o per un viaggio di lavoro. Avete con voi una valanga di cose tra computer, smartphone, tablet, auricolari wireless e chi più ne ha più ne metta. Ad un certo punto della giornata, la batteria dei vostri dispositivi inizia a scaricarsi. Portare con sé tutti quei caricabatterie sarebbe impensabile: dunque, qual è la soluzione ideale? Munirsi di un buon power bank, magari uno con più porte così da caricare più dispositivi contemporaneamente. Noi abbiamo la soluzione giusta per voi e si chiama ROMOSS PEA40 PF, ora in offerta con codice sconto!

Questo power bank ROMOSS può caricare tutti i vostri dispositivi rapidamente, adesso in offerta

ROMOSS PEA40 PF è un potente power bank che può essere utilizzato per caricare diversi dispositivi, essendo dotato di più porte USB tra cui quella lightning, quella di tipo C, quella micro e quella tradizionale. Il dispositivo presenta dimensioni piuttosto compatte, nonostante un peso di circa 900 grammi. Comunque può facilmente essere trasportato all'interno di una borsa o di uno zainetto, essendo una soluzione da viaggio.

Il power bank presenta un piccolo schermo LED dal quale visualizzare la percentuale di carica ed è dotato di una grande batteria da 40.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5W per ottenere in tempi brevi una buona percentuale di autonomia.

ROMOSS PEA40 PF può essere acquistato su Banggood in offerta ad un prezzo decisamente interessante grazie al nuovo codice sconto, con spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

