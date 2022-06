L’Europa ha deciso: ricarica con Type-C obbligatoria dal 2024

Sentenza storica da parte dell'Unione Europea in merito alla tecnologia che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Infatti, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno stabilito che lo standard di ricarica tramite cavo Type-C diventerà unico e obbligatorio per i dispositivi elettronici come smartphone, tablet e laptop. Il nuovo decreto non entrerà in vigore subito, ma darà modo ai produttori di adattarsi alla nuova direttiva.

Standard di ricarica unico: quali dispositivi dovranno avere la Type-C obbligatoriamente

Cosa ha deciso dunque l'Unione Europea? Come anticipato qualche giorno fa, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno definito quello che è un accordo storico, sebbene ancora provvisorio, che stabilisce che in Europa lo standard di ricarica dovrà essere identico per tutti i brand che distribuiscono nel continente, dove i protocolli software dovranno essere interoperabili tra loro.

Dunque, cosa vuol dire questo? Che dispositivi con smartphone, tablet, e-reader, auricolari, cuffie, speaker Bluetooth, console e fotocamere digitali dovranno potersi ricaricare tramite USB Type-C e non nessun altro tipo di standard. Questa direttiva è immediata? No, perché l'UE ha stabilito che diventerà obbligatorio dall'autunno del 2024, quindi i produttori e gli utenti avranno modo di assestarsi. Caso specifico sono poi i laptop, il cui standard deve essere adeguato entro 40 mesi dall'entrata in vigore.

Con questo accordo, l'obiettivo concreto che si pone l'Unione Europea è di ridurre l'impatto ambientale e quindi ridurre la produzione di rifiuti tecnologici. Un processo che qualche brand voleva ovviare rimuovendo il caricabatterie dalla confezione degli smartphone ma è sembrato non bastare.

Il caso più eclatante è ovviamente Apple, che quindi dal 2024 dovrà avere a catalogo, obbligatoriamente, iPhone, iPad, MacBook e AirPods con Type-C. Una svolta che ha effettivamente dello storico. In più, la commissione ha varato anche l'idea di unificare la velocità di ricarica, mentre è assodato che troveremo indicazioni su come ovviare alla nuova direttiva.

