Ulefone Armor 26 Ultra è un po’ di tutto: rugged & battery phone, Walkie Talkie e super speaker!

Il nuovo smartphone ultra resistente targato Ulefone vuole essere il rugged più completo sulla piazza. Il risultato è un dispositivo imbattibile in termini di funzionalità, che può essere sfruttato per molteplici utilizzi grazie alle tante caratteristiche. Andiamo a scoprire cosa si cela all’interno di Ulefone Armor 26 Ultra 5G, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Ulefone Armor 26 Ultra 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo super rugged

Crediti: Ulefone

L’abbiamo anticipato poco sopra e lo ripetiamo ancora una volta: Ulefone Armor 26 Ultra 5G non è solo un rugged phone ma offre una sfilza di funzionalità a tutto tondo. Per prima cosa si tratta di uno smartphone ultra-resistente, dotato di certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H (quest’ultima di grado militare), ma di certo non finisce qui. È anche un battery phone, vista la presenza di una batteria colossale da ben 15.600 mAh; niente paura se temete i tempi di carica, dato che la compagnia cinese ha utilizzato il supporto alla ricarica rapida da 120W. Ovviamente non manca la ricarica inversa: quindi il dispositivo funge anche da power bank!

Crediti: Ulefone

Il nuovo smartphone del brand è anche un potente speaker portatile: la cover posteriore ospita un altoparlante integrato da 121 dB e 3W di potenza, perfetto per ascoltare musica a tutto volume (magari durante una festa in spiaggia o in campeggio). No, non è finita qui: Ulefone Armor 26 Ultra è un rugged ma strizza l’occhio ai Camera Phone grazie alla fotocamera Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP, accompagnata da un ultra-wide/macro da 50 MP, da una Night Vision Camera da 64 MP e un teleobiettivo da 8 MP (con lunghezza di 76 mm e zoom 3.2X).

Crediti: Ulefone

Per non farci mancare niente è presente anche un’antenna rimovibile che trasforma il telefono in un utile Walkie Talkie (si tratta però di una versione alternativa). Il resto delle specifiche comprende:

uno schermo LCD da 6,78″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) a 120 Hz e con protezione Gorilla Glass 5

(2.460 x 1.080 pixel) a e con protezione Gorilla Glass 5 il chipset MediaTek Dimensity 8020 (6 nm TSMC, 4 x 2.6 GHz A78 + 4 x 2.0 GHz A55, GPU Mali-G77 MP9)

(6 nm TSMC, 4 x 2.6 GHz A78 + 4 x 2.0 GHz A55, GPU Mali-G77 MP9) 12 GB di RAM

di RAM 512 GB di storage espandibile fino a 2 TB (tramite microSD)

di storage espandibile fino a 2 TB (tramite microSD) una fotocamera selfie da 50 MP

un lettore d’impronte digitali posizionato di lato

digitali posizionato di lato un pulsante personalizzabile ed un tasto SOS

il supporto Dual SIM 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

e Bluetooth 5.1 il Dual GPS (L1 + L5), NFC per i pagamenti, un sensore IR, una porta USB-C ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie

(L1 + L5), NFC per i pagamenti, un sensore IR, una porta USB-C ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie Android 13

Insomma, Ulefone Armor 26 Ultra 5G è un rugged phone bestiale, che punta ad offrire un’esperienza completa e pensata per professionisti ed amanti dell’avventura: al momento il prezzo non è stato ancora svelato, quindi dovremo pazientare fino al 13 maggio (ossia il giorno del debutto su AliExpress).

