Volete sapere le novità da iPhone 16 ad iPhone 19? Questa roadmap ve le svela

Non capita molto spesso di sapere con diversi anni d’anticipo quali saranno le novità dei produttori di tecnologia, specialmente quando il produttore in ballo è Apple. A differenza dei brand Android, che sono soliti seguire determinati trend in maniera abbastanza prevedibile, l’azienda di Cupertino attua cambiamenti “a modo suo”, prendendosi i suoi tempi senza seguire queste dinamiche. Ciò nonostante, un noto leaker ha pubblicato una roadmap dal 2024 al 2027 contenente tutte le principali novità a tema iPhone in fatto di schermi ma non solo.

Una nuova roadmap rivela quali sarebbe le novità degli iPhone da qui al 2027

Omdia's new iPhone roadmap has been released.



* A foldable iPhone has been confirmed!



Please credit the source when sharing. pic.twitter.com/NP1eWW2HPi — J. Reve (@Revegnus1) May 16, 2024

Partiamo dal 2024, l’anno in cui esordirà la serie iPhone 16: se iPhone 16 e 16 Plus manterranno le stesse diagonali degli attuali 15 e 15 Plus, lo stesso non si potrebbe dire per i due modelli più avanzati. Dai 6,12″ e 6,69″ di iPhone 15 Pro e Pro Max si salirebbe a 6,27″ e 6,86″ per iPhone 16 Pro e Pro Max, mantenendo una densità di 460 PPI grazie a un leggero aumento della risoluzione: 2.622 x 1.206 pixel per il primo, 2.868 x 1.320 pixel per il secondo. Ci sarebbero novità anche per iPhone 16 e 16 Plus, su cui sarebbe attuato un restringimento delle cornici, mentre Pro e Pro Max avrebbero un non bene precisato “fanout in active area“.

Il 2025 sarebbe l’anno di debutto del tanto chiacchierato iPhone SE 4, il nuovo modello economico che tornerebbe sul mercato a tre anni di distanza dal precedente SE, e lo farebbe con uno schermo non più LCD ma OLED, un pannello LTPS da 6,12″. Parlando invece di iPhone 17, l’unica differenza di diagonale l’avrebbe il modello base, che salirebbe da 6,12″ a 6,27″. In tanti apprezzerebbero l’adozione del pannello LTPO anche su iPhone 17 e 17 Plus, potendo così variare da 1 a 120 Hz in maniera automatica, e su iPhone 17 Pro e Pro Max ci sarebbe l’utilizzo di un pannello Pol-less senza polarizzatore per migliorare spessore, efficienza e luminosità e della tecnologia Micro-Lens.

La novità che tutti attendono arriverebbe nel 2026, l’anno in cui esordirebbe l’attesissimo iPhone pieghevole, con un form factor a libro e non a conchiglia come precedentemente vociferato. Non conosciamo le diagonali della serie iPhone 18, ma la roadmap ci dice che iPhone 18 Pro e Pro Max sarebbero i primi a dotarsi ad avere sotto al display il sensore IR utilizzato dal Face ID per scansionare il volto. Per la vera e propria fotocamera sotto al display bisognerebbe invece attendere il 2027 con l’arrivo dei futuri iPhone 19 Pro e Pro Max.

Si è parlato esclusivamente di iPhone, ma se voleste conoscere quali cambiamenti ci saranno nel catalogo Apple da qui al 2027, fra tablet, notebook e smartwatch, c’è un’altra mega-roadmap.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le