Un mega-leak svela tutte le novità di Apple da qui al 2027

E se vi dicessimo che sappiamo già tutto (o quasi) quello che Apple presenterà nei prossimi anni? Grazie alle informazioni trapelate in rete, infatti, è stata resa pubblica quella che dovrebbe essere la sua roadmap fino al 2027. Una cronistoria che ci permetterebbe di capire quello a cui l’azienda di Cupertino starebbe lavorando per il futuro, fra smartphone, tablet e tecnologie varie.

Partendo da questo 2024 e lasciandoci alle spalle il lancio già avvenuto di Apple Vision Pro, la novità principale in vista sarebbe il primo iPad OLED, che sappiamo apparterrà alla serie Pro e che per la prima volta avrà tecnologia Tandem OLED. Più in là nell’anno sarà poi il tempo dei nuovi smartphone, con la serie iPhone 16 che avrà fra le sue novità l’aumento a 8 GB di RAM, display più grandi e il teleobiettivo periscopiale anche per il modello Pro.

Il 2025 sarà poi l’anno del ritorno del melafonino economico, quell’iPhone SE 4 di cui si parla da anni e il cui design dovrebbe essere ereditato dai modelli superiori, con specifiche che includerebbero un display OLED da 6,1″ e fotocamera da 48 MP. A tal proposito, la serie iPhone 17 introdurrebbe un’inedita tripla sensoristica da 48+48+48 MP, così come 12 GB di RAM, una selfie camera da 48 MP con OIS e uno schermo con tecnologia Pol-less, cioè un pannello OLED privo di polarizzatore a beneficio di luminosità, spessore ed efficienza.

Secondo questa roadmap, il 2026 sarebbe un anno molto importante per Apple: i primi iPad Air e Mini OLED da 10,9″ ed 8,4″, i primi MacBook OLED da 14″ e 16″, l’introduzione di tecnologie quali memorie RAM LLW (Low Latency Wide) e pannelli con sensore IR, un nuovo smartphone economico indicato come iPhone XR ma soprattutto il lancio del primo iPhone pieghevole con schermi da 6″ e 8″.

Infine il 2027, l’anno di debutto del primo iPad pieghevole con un generoso pannello flessibile da 20″, ma anche di occhiali AR che potrebbero sostanziarsi sotto forma di Apple Vision Pro 2 con i primi schermi MicroLED da 1,4″.

