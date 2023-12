iPad pieghevole? Apple vuole dare priorità ad altro: ecco le novità in arrivo

Non è sicuramente un segreto il fatto che Apple stia sperimentando le nuove tecnologie arrivare sul mercato in questi anni anche per i suoi prodotti, ma prima di poter assistere all’arrivo di un iPad o un iPhone pieghevole potrebbe passare ancora diverso tempo. Secondo un autorevole report, infatti, l’imminente priorità della compagnia di Cupertino sembrerebbe essere la transizione alla tecnologia OLED.

Prima iPad OLED, poi i pieghevoli: le priorità di Apple in un nuovo report

Crediti: Apple

In queste ore gli esperti di Nikkei Asia ha pubblicato online un nuovo report che suggerisce che Apple sia ancora intenzionata a produrre dispositivi pieghevoli, ma che la priorità in questo momento sia quella di portare i display OLED su tutta la linea di prodotti. Nel 2024, infatti, sono attesi i primi iPad Pro con questa tecnologia, mentre nel 2025 i display di nuova generazione dovrebbero arrivare anche sui MacBook.

Per mettere le mani su un dispositivo pieghevole di Apple potremmo quindi dover attendere almeno la fine del 2025, con i rumor che suggeriscono che sarà un notebook da 20.5″ e non un tablet il primo foldable della compagnia di Cupertino. Sarà interessante capire se, in seguito, questa particolare tecnologia verrà implementata anche su iPhone o se Apple manterrà lo stile “classico” per i suoi smartphone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le