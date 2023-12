Apple lancia la prima beta di iOS 17.3: tutte le novità

Dopo il rilascio ufficiale di iOS 17.2, Apple torna subito alla carica offrendo agli sviluppatori la possibilità di iniziare a testare immediatamente il prossimo aggiornamento del sistema operativo mobile. A partire da oggi, invece, nel canale Developer Beta è disponibile la prima versione di test di iOS 17.3, che potrebbe introdurre una interessante novità per quanto riguarda i dispositivi rubati.

Su iOS arriva un nuovo sistema di protezione per i dispositivi rubati

Dal peso circa 6.28 GB, iOS 17.3 Beta 1 è disponibile da qualche ora per gli sviluppatori che in questo caso sono chiamati a testare il nuovo sistema di blocco degli iPhone smarriti o rubati. “Stolen Device Protection“, infatti, mette a disposizione una serie di misure preventive che impediranno l’accesso ai dati sensibili sui dispositivi iOS di cui non siamo più in possesso: elencate qui sotto trovate le impostazioni che è possibile attivare.

L’accesso alle password salvate sarà disponibile solo con Face ID

Il cambio della password del Apple ID è protetto da un ritardo programmato di sicurezza

è protetto da un ritardo programmato di sicurezza Il ritardo programmato non entrerà in funzione se il dispositivo sarà in una posizione geografica conosciuta (per esempio casa o lavoro)

In iOS 17.3 Beta 1 tornano anche le playlist collaborative di Apple Music, una delle funzionalità escluse all’ultimo momento dalla versione 17.2. Nei prossimi giorni, inoltre, questa nuova versione di test potrebbe essere disponibile anche nel canale Public Beta, allargando la cerchia di utenti che possono iniziare a provare le novità.

