Tineco PURE ONE S15 Essentials è l’idea regalo per Natale che stavi aspettando, con Coupon -60€!

Sei in cerca di un’idea regalo per Natale e non sai proprio che pesci prendere? Vorresti qualcosa di diverso dal solito, magari per un dono ad una persona importante? Allora la risposta arriva grazie ad un’occasione targata Amazon: Tineco PURE ONE S15 Essentials è l’aspirapolvere senza fili potente e completo, particolarmente adatto anche a chi ha amici a quattro zampe in casa. Regalare un prodotto tech per le pulizie significa regalare un momento di relax: la cura dei pavimenti diventa rapida ed efficiente, riducendo lo sforzo e lo stress!

Tineco PURE ONE S15 Essentials: risparmia con il nuovo Coupon Amazon, per un regalo di Natale perfetto

Crediti: Tineco

Ma cosa rende Tineco PURE ONE S15 Essentials un aspirapolvere al top? Per prima cosa la qualità di Tineco è un aspetto che conosciamo bene: prodotti sempre sulla cresta dell’onda quando si parla di tecnologie per le pulizie, realizzati con cura e proposti ad un prezzo accessibile (nonostante si tratti di articoli premium). PURE ONE S15 Essentials non fa eccezione: si tratta di un vacuum cleaner senza fili, dotato di caratteristiche da primo della classe.

È impossibile non partire dalla spazzola con tecnologia ZeroTangle: la struttura della spazzola è pensata appositamente per evitare grovigli di capelli e peli di animali (con setole a forma di V e un design a doppio pettine). In questo modo l’aspirapolvere sarà sempre in forma e non ci sarà l’esigenza di “agire manualmente” per rimuovere lo sporto rimasto bloccato. Importantissima anche la tecnologia Tineco iLoop Smart Sensor: il dispositivo è in grado di regolare automaticamente il livello di potenza in base allo sporco del pavimento. In questo modo la pulizia è più efficiente e si evitano sprechi di energia. A proposito di efficienza, la spazzola presenta anche una serie di luci LED, perfette per illuminare anche le zone più difficili (sotto letti, divani e mobili).

Crediti: Tineco

Infine, parliamo di una soluzione smart: si collega allo smartphone e tramite l’app dedicata è possibile visualizzare lo stato del dispositivo. Tineco PURE ONE S15 Essentials è il regalo di Natale perfetto, specialmente grazie al Coupon Amazon dedicato: basta accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon” per ricevere uno sconto di ben 60€. In questo modo il prezzo finale scenderà a 339€ (visibile al momento del checkout). Se sei interessato allora dai un’occhiata subito: la promozione termina il 17 dicembre, quindi tra pochissimi giorni! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

