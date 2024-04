Recensione Narwal Freo X Plus: aspirazione e pulizia di qualità, a meno di 330 euro

Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo raccontato quanto faceva bene il Narwal Freo X Ultra, il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma del brand appena arrivato in Italia, e subito abbiamo avuto modo di provare la versione ancor più economica della lineup.

È il Narwal Freo X Plus, e dal suo fratello maggiore si distingue per l’assenza della base di ricarica per l’acqua, una potenza d’aspirazione leggermente inferiore ed un sistema di lavaggio meno avanzato.

Ma lo fa anche nel prezzo: se la versione Ultra ha un prezzo di 769 euro in sconto, Narwal Freo X Plus costa molto meno ed è possibile acquistarlo tramite il box in basso con il nostro coupon esclusivo a 329 euro su Geekbuying.

Recensione Narwal Freo X Plus: la solita ottima qualità a meno di 330 euro

Videorecensione Narwal Freo X Plus

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico, Narwal Freo X Plus ha molte delle caratteristiche viste nella versione Ultra. Il robot è sempre di forma circolare, la zona frontale del robot è dedicata ad un grande sensore 3D con il quale riesce a riconoscere con precisione quasi millimetrica tutti gli ostacoli, anche quelli di piccole dimensioni e in ambienti bui, mentre superiormente è presente il tipico sensore Lidar circolare, destinato alla mappatura delle planimetrie. Insomma, nonostante il prezzo molto contenuto anche il robot economico di Narwal integra la tecnologia LiDAR SLAM 4.0, che gli permette una navigazione super precisa sia in ambienti luminosi e che in stanze totalmente buie.

Nella zona inferiore è sempre presente l’ottima spazzola centrale con struttura a spirale e che, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza dei robot aspirapolvere, ha una bocca d’aspirazione posizionata sul lato destro: il risultato è che nonostante non siano presenti lame o denti antigroviglio, con il Narwal Freo X Plus capelli e peli di animali non si aggroviglieranno davvero mai.

Ciò che cambia però è il metodo di lavaggio: la versione Ultra aveva a disposizione due mop rotanti di forma triangolare in grado di effettuare una pressione sul pavimento di 12 nm, Narwal Freo X Plus invece lava il pavimento con un mop di tipo tradizionale, sempre di forma triangolare e che è in grado di effettuare una pressione di 6 nm.

Alzando il coperchio, invece, si trovano tutti i contenitori. Anche Narwal Freo X Plus dispone della possibilità di utilizzare un sacchetto usa e getta oppure un contenitore dello sporco di tipo “tradizionale”. C’è anche il serbatoio per l’acqua, che è di media capienza e che nei miei test è riuscito a garantire circa 2 lavaggi di un ambiente grande 90 metri quadrati: anche qui, è possibile scegliere di utilizzare un panno da lavare poi a mano, oppure di utilizzare dei panni usa e getta ad ogni lavaggio.

La base di ricarica è di tipo standard, ma ben definita. Narwal Freo X Plus arriverà con una piccola basetta alla quale andrà collegata una pedana in plastica trasparente e con la quale potrà solo ricaricarsi, che è stata progettata in maniera egregia e che elimina il rischio che si sposti per la troppa leggerezza.

Potenza d’aspirazione e lavaggio

Rispetto alla versione Ultra, che è da 8200 Pa, Narwal Freo X Plus è animato da un motore da 7800 Pa, ed è una differenza che a mio avviso si nota solo sulla carta. Sfido a chiunque a riuscire a notare la differenza tra i due robot in quanto a potenza d’aspirazione, anche perché questo robot economico, all’atto pratica, aspira come un prodotto di fascia alta. E questo perché, dal punto di vista dell’aspirazione, eccetto questi 400 Pascal di differenza non c’è proprio nulla di diverso rispetto all’Ultra.

Può essere utilizzato in base a diversi parametri di potenza e quantità di acqua, ma il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità automatica “Freo Mode” che funziona egregiamente, ottimizza i consumi e pulisce davvero bene.

Molto efficace anche il sistema a luce strutturata 3D che, in combinazione a tutti i sensori, garantisce una navigazione precisa e un buon rilevamento degli ostacoli. Inoltre, grazie al sensore per i tappeti, Narwal Freo X Plus può riconoscerli, alzare i mop di lavaggio e adattare la potenza di aspirazione. Insomma, il sistema di aspirazione progettato da Narwal si conferma in grado di garantire una pulizia ottimale, ed anche il sistema anti-groviglio della spazzola è funzionale e intelligente.

Cambia però molto la qualità del lavaggio. Se l’Ultra ci ha stupiti proprio per questa caratteristica, non possiamo dire lo stesso del Narwal Freo X Plus. E questa differenza non è dovuta solo all’assenza di una base di ricarica con i serbatoi per l’acqua, ma soprattutto al sistema lavante vero e proprio, che utilizza un mop non rotante ed in grado di effettuare la metà della forza sul pavimento rispetto alla versione Ultra.

Insomma, diciamo che Narwal Freo X Plus è un modello economico pensato perlopiù per le persone che hanno in casa animali domestici e hanno la necessità di avere un’aspirazione manuale: sia chiaro, il pavimento viene comunque lavato bene, solo che le macchie più persistenti non andranno via alla prima passata.

Applicazione

Anche Narwal Freo X Plus si connette alle reti WiFi a 2.4 Ghz e viene gestito dall’applicazione Narwal disponibile sia per iOS che per Android. Ed è un’app fatta piuttosto bene, ben tradotta in italiano, con la quale è possibile gestire tutte le funzionalità del robot.

Si può scegliere ogni quanto far tornare il robot sulla base di lavaggio, si possono creare barriere o muri virtuali ed integra tutto ciò che ci si aspetta da un’app di questa categoria. Ci sono poi tutte le impostazioni per personalizzare la pulizia ma, come già detto, il mio consiglio è quello di sfruttare la modalità automatica “Freo Mode”, con la quale tra l’altro il robot gestirà molto bene anche la rumorosità.

Ci sono anche delle modalità dedicate a chi ha animali domestici in casa, oppure per chi abita oltre i 2000 metri di altezza per ottimizzare l’aspirazione del motore e si può personalizzare la mappa oppure visualizzarla in 3D.

Batteria e ricarica

La batteria del Narwal Freo X Plus è una 5200 mAh che gli garantisce un’autonomia quasi da record. Il brand dichiara 210 minuti massimo di autonomia, ed anche se me si tratta di proiezione un po’ eccessive, una cosa è certa: con questo robot non avrete problemi a pulire anche ambienti di grandi dimensioni con la modalità automatica.

Non sarà certo dell’autonomia quello di cui dovrete preoccuparvi, dovrete però fare attenzione allo sporco accumulato nel serbatoio e, soprattutto, dovrete ricordarvi di ricaricare il serbatoio dell’acqua integrato nel robot.

Prezzo e considerazioni

Narwal Freo X Plus ha un prezzo di listino di 399,00 euro ma, tramite il box che trovate in basso, lo potrete acquistare in sconto a 329,00 euro usufruendo di un coupon. Ed è un prezzo molto interessante, per un robot aspirapolvere e lavapavimenti che fa tutto, se pure non sempre perfettamente. L’aspirazione è il suo punto forte e l’assenza della base di ricarica con i serbatoi d’acqua potrebbe essere una caratteristica interessante per chi non ha molto spazio da dedicare al posizionamento del robot.

Certo, si mette in competizione con lo Xiaomi X20+, ma così come l’Ultra Narwal Freo X Plus è un prodotto davvero ben realizzato, nato da un brand che ormai è diventato una garanzia e che sono convinto negli anni ci regalerà sempre prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo.





