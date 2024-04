Benchmark truccati per Snapdragon X Elite: l’accusa contro Qualcomm

E se i benchmark del nuovissimo Snapdragon X Elite fossero stati falsificati, perdipiù dalla stessa Qualcomm? È questa l’accusa che lo storico team di SemiAccurate ha rivolto verso il chipmaker statunitense, che sarebbe reo di aver pubblicato risultati non attendibili per dare una panoramica più ottimistica delle capacità del System-on-a-Chip con cui vuole sfidare Apple, Intel e AMD.

Qualcomm è stata accusata di aver falsificato i benchmark del suo Snapdragon X Elite

Crediti: Qualcomm

Le accuse di SemiAccurate partono dall’evento tenutosi nell’autunno 2023, quando la presentazione dello Snapdragon 8 Gen 3 venne affiancata da quella dello Snapdragon X Elite, ieri seguito anche dallo Snapdragon X Plus. In quell’occasione, Qualcomm si sarebbe dimostrata restia a dare dettagli specifici sulle sue performance, non avrebbe permesso di eseguire test specifici e non avrebbe risposto alle domande degli addetti ai lavori, promettendo briefing più accurati che o non si sarebbero tenuti o sarebbero avvenuti in maniera reputata molto superficiale, con poche slide prive di informazioni accurate.

Secondo SemiAccurate, la verità è che i risultati promessi da Qualcomm non sarebbero veritieri, come avrebbero confermato fonti anonime interne a due produttori di alto livello fra quelli che produrranno dispositivi con SoC della serie Snapdragon X. Una volta ricevuti i microchip di prova ed eseguiti i test di rito, le fonti avrebbero scoperto una realtà ben diversa, addirittura “molto meno del 50% dei numeri comunicati da Qualcomm“.

Secondo le persone coinvolte, però, la colpa non sarebbe da attribuire del tutto a Qualcomm o allo Snapdragon X: il problema sarebbe Windows on ARM. La versione del sistema operativo Microsoft per chip ARM sarebbe tutt’altro che pronta per sfidare competitor come Apple o il mondo X86 di Intel e AMD, venendo addirittura definita “orribile“. A queste fonti se ne aggiunge un’altra, che ha puntato il dito contro Qualcomm spiegando come truccherebbe i benchmark in maniera consapevole.

Crediti: Qualcomm

Non vengono dati dettagli al riguardo, ma l’ipotesi più papabile è che i punteggi di Qualcomm siano tecnicamente veritieri in quanto realizzati su piattaforme che li permettono. Se monto il SoC su una macchina appositamente realizzata affinché venga spinto al massimo, per esempio, otterrò punteggi elevati che però non troveranno mai un riscontro reale su PC e notebook venduti al pubblico, dove dimensioni, scocche e batterie giocano un ruolo fondamentale nel dover calibrare il SoC affinché non scaldi e consumi troppo.

Come affermano i colleghi di DDay, infatti, i punteggi dei benchmark eseguiti sul reference design (il PC utilizzato da Qualcomm agli eventi) sono in linea con quelli pubblicati dall’azienda; il problema sarebbero i consumi della nuova CPU Oryon con core proprietari, di cui mancherebbero dati specifici, il ché sembra perorare l’ipotesi che lo Snapdragon X Elite funzioni come promesso fintanto che non viene montato dai produttori sui rispettivi prodotti.

A tal proposito, nel 2023 (prima del lancio dell’X Elite) Qualcomm era stata già criticata in quanto la sua CPU Oryon richiederebbe un impianto d’alimentazione complesso e costoso derivato dai suoi SoC di fascia alta per smartphone; un componente che avrebbe una miniaturizzazione tale da obbligare i produttori a doverne usare diversi in parallelo per poter sostenere l’energia richiesta da PC, una scelta che premierebbe le casse di Qualcomm in quanto si parla di tecnologie proprietarie e integrate.

I primi notebook Windows on ARM con Snapdragon X arriveranno a giugno, quando Microsoft presenterà la nuova linea Surface: non manca tanto, proprio per questo per SemiAccurate non ci sarà il tempo per ottimizzare il tutto e presentare al pubblico prodotti che all’atto pratico rischierebbero di essere già vecchi alla nascita.

