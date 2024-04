BMAX B6 Plus torna in sconto: i3 10° Gen e 12/512 GB a meno di 190€

Su Banggood non mancano mai occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia: la promozione del giorno è perfetta per gli utenti in cerca di un mini PC economico ma completo a tutto tondo. BMAX B6 Plus scende di prezzo ma solo con coupon (senza contare la spedizione EU gratis)!

BMAX B6 Plus è il mini PC economico a meno di 190€: risparmia con il nuovo coupon di Banggood

Il mini PC BMAX MaxMini B6 Plus torna in offerta su Banggood, questa volta con un nuovo coupon e la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Basta utilizzare il codice che trovi nel box in basso e il prezzo scenderà a soli 183€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Compatto, discreto ed elegante: questo è BMAX MaxMini B6 Plus. Si tratta di un mini PC pensato per la produttività (studenti e lavoratori che utilizzano le suite Office e non solo), equipaggiato con un processore Intel Core i3 di 10° generazione (i3-1000NG4), dotato di grafica Iris Xe e 12/512 GB di memorie (ovviamente con storage SSD). Il terminale è dotato di molteplici porte (con la possibilità di collegare fino a tre monitor), una ventola di raffreddamento e due dissipatori in rame e Windows 11 Pro lato software.

