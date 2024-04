vivo X100S su Antutu con un chipset inedito: il punteggio è impressionante!

Dopo le indiscrezioni sulle specifiche e perfino delle immagini leak, ecco che vivo X100S è stato avvistato su Antutu: il punteggio totalizzato dal prossimo flagship della serie è davvero sorprendente, grazie a quello che dovrebbe essere un chipset inedito (targato MediaTeK). Ecco cosa possiamo aspettarci secondo i primi benchmark.

vivo X100S avvistato su Antutu con un punteggio stellare: ecco cosa sappiamo finora

Crediti: Weibo

Un insider cinese ha pubblicato sul social Weibo i risultati raggiunti da vivo X100S su Antutu: il dispositivo dovrebbe avere dalla sua (secondo i leak) il chipset Dimensity 9300+, una versione potenziata dell’attuale SoC di punta di MediaTek. In base a quanto si legge il flagship avrebbe totalizzato la bellezza di 2.305.267 punti su Antutu, un record assoluto: lo smartphone più potente del momento è ROG Phone 8 Pro (2.141.448 punti) come emerso dalla classifica di marzo 2024 della piattaforma di benchmark. Lo Snapdragon 8 Gen 3 e il Dimensity 9300 sono praticamente testa a testa, ma il nuovo processore potrebbe cambiare le carte in tavola.

Al momento il Dimensity 9300+ non è ancora stato ufficializzato: il chipset è apparso sia su Antutu che su Geekbench e secondo quanto trapelato finora dovremmo avere una CPU con 1 x 3,4 GHz Cortex-X4 + 3 x 2,85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A720, una GPU Immortalis-G720 MP12 e il supporto a memorie LPDDR5T e UFS 4.0. Insomma, si tratterebbe di una versione potenziata dell’attuale Dimensity 9300 (dotato di un core principale Cortex-X4 a 3.25 GHz).

Cosa cambierà con vivo X100S e X100S Pro?

A parte il nuovo chipset di MediaTek il nuovo vivo X100S dovrebbe avere un display flat (come si intravede anche dalle prima immagini leak). Inoltre anche a questo giro si tratterebbe di una coppia di smartphone, con il modello standard e il fratello maggiore X100S Pro. Probabilmente il resto delle specifiche ricalcherà quanto visto con la serie X100. Di seguito trovate le presunte schede tecniche di entrambi gli smartphone.

vivo X100S vivo X100S Pro dimensioni sconosciute dimensioni sconosciute certificazione IP68 certificazione IP68 display flat OLED LTPO 8T BOE da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a 300 Hz, 452 PPI, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit display flat OLED LTPO 8T BOE da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a 300 Hz, 452 PPI, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Raffreddamento al liquido con VC Raffreddamento al liquido con VC SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720 GPU Immortalis-G720 RAM LPDDR5X/LPDDR5T RAM LPDDR5X/LPDDR5T storage UFS 4.0 storage UFS 4.0 batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W batteria da 5.400 mAh con ricarica cablata da 120W e wireless da 50W fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.57- 2.0-2.57) con IMX920, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo a periscopio OV64B (zoom ottico 3X, digitale 100X) | ZEISS + Vivo V2 (ISP) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.75- 2.0-2.5) con IMX989 da 1″, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo ZEISS APO Super con struttura a periscopio (zoom ottico 3X, digitale 100X) | ZEISS + Vivo V3 (ISP) selfie camera da 32 MP f/2.0 selfie camera da 32 MP f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR Android 14 sotto forma di OriginOS 4 Android 14 sotto forma di OriginOS 4

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le