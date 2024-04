vivo X100S: prime foto, anche in versione Global: ma quali saranno le novità?

Aggiornamento 25/04: si torna a parlare di vivo X100s Pro grazie alle foto dal vivo. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il debutto della nuova serie top si attende il lancio di vivo X100 Pro+ o X100 Ultra, il modello di punta della famiglia. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il flagship premium potrebbe non essere solo ma ci sarebbe spazio anche per vivo X100S e la nuova aggiunta X100S Pro: ecco che cosa possiamo aspettarci da questi dispositivi.

vivo X100S e X100S Pro sono i prossimi dispositivi top: cosa sappiamo finora (e quando arriveranno)

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare degli smartphone della serie XS: l’attuale X90S (disponibile all’acquisto in versione CN) ha debuttato a giugno 2023 ed è stato uno dei primi dispositivi mossi dal Dimensity 9200+ di MediaTek.

Per quanto riguarda i nuovi vivo X100S e X100S Pro dovremmo avere delle differenze estetiche: rispetto alla serie X100 ci saranno display piatti. Il modello standard avrebbe uno schermo BOE 8T OLED da 6,78″ 1.5K, refresh rate a 120 Hz e cornici ridotte. Non mancherebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W e un comparto fotografico con sensore Sony IMX920 da 50 MP f/1.6 con OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e teleobiettivo a periscopio OV64B da 64 MP. Lato software, ovviamente, è impossibile non aspettarsi Android 14 tramite OriginOS 4.

Crediti: Mysmartprice/Google

Insomma, tirando le somme si tratterebbe del medesimo smartphone, ma con uno schermo piatto anziché curvo. Secondo varie indiscrezioni potrebbe esserci anche un’altra novità, ossia l’inedito Dimensity 9300+ di MediaTek, SoC a 4 nm di TSMC che dovrebbe avere una CPU a 3,4 GHz e una GPU Immortalis-G720 MC12 a 1,3 GHz.

Tuttavia, si tratta di una voce da prendere con cautela: di recente vivo X100s Pro è apparso in versione Global su Google Play Console (sia con la sigla PD2324 che con il nome commerciale) e in base a quanto si legge sarà mosso dal Dimensity 9300, lo stesso chipset che alimenta X100 e X100 Pro. L’uscita sarebbe prevista per il mese di maggio 2024, inizialmente solo per il mercato cinese ma la comparsa su Google Play Console lascia intravedere la possibilità di un debutto internazionale.

