vivo X90s ufficiale: è uno dei primi col Dimensity 9200+

Il primo a montare il nuovo Dimensity 9200+ è stato iQOO Neo 8 Pro, perciò non sorprende che la casa madre abbia deciso di fare lo stesso con questo nuovo vivo X90s. Avendo molti modelli nelle loro maniche, le aziende cinesi sono solite proporre vari modelli sia con SoC Qualcomm che MediaTek, in modo da proporre una scelta piuttosto variegata.

vivo X90s ufficiale: tutte le novità del flagship della compagnia cinese

Design e display

vivo X90s misura 164,1 x 74,44 x 8,48/8,88 mm per un peso che varia fra 197, 201, 202 e 203 grammi a seconda della colorazione Black, Red, Green e White in vetro o ecopelle con certificazione IP64. Le linee estetiche sono quelle tipiche della serie X90, ovviamente, con il vistoso modulo fotografico rotondo disposto in alto a sinistra e una scocca divisa dalla banda dalla finitura perlacea con la dicitura “Xtreme Imagination“. Lo schermo è curvo ed è un pannello OLED da 6,78″ Full HD+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con densità di 453 PPI, refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.300 nits e sensore ID integrato.

Caratteristiche tecniche

Come anticipato, vivo X90s è uno dei primissimi smartphone a dotarsi del MediaTek Dimensity 9200+, SoC realizzato da TSMC a 4 nm che comprende CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU ARM Immortalis-G715 MC11 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile. Ad alimentarlo c'è una batteria da 4.810 mAh con supporto alla ricarica rapida 120W (anche inversa) ma senza ricarica wireless. Il software è OriginOS 3 con Android 13, mentre lato connettività comprende supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC, porta IR e USB-C 2.0.

All'interno del modulo circolare posteriore c'è una tripla fotocamera da 50+12+12 MP f/1.8-2.0-2.0 con stabilizzazione OIS, sensore principale Sony IMX866, ultra-grandangolare e teleobiettivo 2x, il tutto coadiuvato dalle lenti anti-riflesso Zeiss T*, sensore dToF per la messa a fuoco e dal co-processore vivo V2, e non manca una selfie camera da 32 MP f/2.45 con autofocus.

Prezzo e disponibilità

vivo X90s è stato presentato in Cina ai seguenti prezzi: 3.999 CNY (500€) per la variante da 8/256 GB, 4.299 CNY (545€) per quella da 12/256 GB e infine 4.699 CNY (595€) per quella da 12/512 GB. Salvo sorprese, però, questo smartphone rimarrà un'esclusiva del mercato asiatico.

