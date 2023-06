iMac da 30″ e iPad OLED: il 2024 di Apple potrebbe iniziare con il botto

Apple sta preparando la strategia per il 2024 che potrebbe vedere il ritorno di uno dei grandi esclusi dall'invasione del chip M2, addirittura in un formato tutto nuovo. Stiamo ovviamente parlando degli iMac, l'unica soluzione desktop della compagnia di Cupertino tagliata fuori dall'adozione di M2 e rimasta ancorata alla versione degli scorsi anni. Stando alle ultime indiscrezioni, il ritorno del Mac più iconico potrebbe avvenire il prossimo anno.

Chip M3 atteso entro la fine dell'anno, ma le vere novità arrivano nel 2024

Nella sua consueta newsletter settimanale, il giornalista e analista di Bloomberg Mark Gurman ha suggerito quella che potrebbe essere la strategia di Apple per i nuovi Mac con M3, gli iMac e finalmente anche gli iPad con schermo OLED. I primi mesi del 2024 dovrebbero segnare l'inizio di una vera e propria rivoluzione per l'azienda statunitense: non solo per il lancio di Vision Pro, ma anche per l'ammodernamento degli iMac che potrebbero finalmente arrivare in formato 30″.

Gli iconici Mac All-in-one con schermo da 24″ non saranno abbandonati ovviamente, ma insieme ai fratelli più grandi da 30″ arriveranno sul mercato facendo sfoggio del nuovo chip M3. Il nuovo processore, infatti, potrebbe essere presentato negli ultimi mesi del 2023, arrivano a bordo di MacBook e MacBook Pro.

Grandi novità anche per iPad Pro che finalmente potrebbe ottenere il tanto atteso display OLED: da diversi mesi infatti si susseguono i rumor che vorrebbero Apple impegnata a migliorare gli schermi dei propri tablet e il momento tanto atteso potrebbe arrivare proprio nella prima parte del 2024.

In lavorazione, secondo Gurman, ci sarebbero anche un nuovo Apple Watch Ultra, la terza generazione di AirPods Pro, una nuova Apple TV e diversi prodotti per la casa smart attualmente in fase di sviluppo embrionale.

