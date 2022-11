vivo V2 ufficiale: è il nuovo chip d’imaging per la serie X90!

Quasi a sorpresa, vivo ha tenuto l'evento “Dual Core X Imaging Technology“, dove ha presentato ufficialmente il suo nuovo ISP. vivo V2 promette migliore di tutto rispetto per gli smartphone del brand e ci sono anche novità per quanto riguarda l'ultimo SoC MediaTek, ossia il Dimensity 9200.

vivo V2 ufficiale: tutte le novità del nuovo chipset d'imaging

Dopo gli ISP proprietario V1 e V1+, ecco che la compagnia cinese ha annunciato la nuova generazione di chipset dedicati all'imaging. vivo V2 debutterà a bordo della serie X90 ed offrirà tutta una serie di migliorie rispetto alle precedenti versioni, portando l'imaging su smartphone a livelli ancora più elevati.

Per prima cosa, vivo ha confermato di aver lavorato a stretto contatto con MediaTek: il chipset Dimensity 9200 (ricordiamo, il primo dotato di una GPU con hardware Ray Tracing) debutterà sulla gamma X90 e grazie alle ottimizzazioni tra le due compagnie avremo miglioramenti sia in termini di AI che di NPU, con nuove funzionalità.

Tornando a vivo V2, l'azienda lo ha definito come un ISP dotato di capacità di elaborazione, potenza e gestione dei dati senza precedenti. Il chip comprende un'unità cache SRAM dedicata, che contribuisce a ridurre il consumo energetico di oltre il 99%, con un rapporto di efficienza energetica maggiorato fino al 200% (rispetto ai classici DDR con memoria esterna).

Tra le novità troviamo uno speciale algoritmo Ultra Zoom EIS, il quale combina IMU, OIS ed EIS per ottenere uno zoom migliorato ma senza impattare sulla qualità dell'immagine. Abbiamo poi la funzione latenza zero, la quale dovrebbe aumentare la velocità di scatto tramite il rilevamento del movimento, e la tecnologia Raw Enhance 2.0 (in grado di migliorare le foto in alta qualità, scattate in condizione di scarsa illuminazione).

Il nuovo ISP vivo V2 debutterà a bordo della famiglia X90: molto probabilmente sarà presente su tutti i modelli che compongono la gamma, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla casa cinese. Nel frattempo, per conoscere tutti i leak e le conferme sulla nuova gamma top, eccovi il nostro approfondimento dedicato!

