Infinix sbarca ufficialmente in Italia: sarà la next big thing?

In maniera a tratti imprevista a tratti prevedibile, Infinix Italia è ufficiale. Per il momento non c'è stato nessun annuncio ufficiale, ma cercando quasi per caso ci siamo imbattuti nel sito italiano che ci svela questa novità. Dico “prevedibile” perché dopo tanti modelli di smartphone commercializzati solo all'estero, Infinix si è decisa ad affacciarsi anche sul mercato Global, presentando quell'Hot 20 5G che è possibile acquistare anche in Italia. Per l'occasione, quindi, ho deciso di raccontarvi chi è Infinix e cosa possiamo aspettarci dal suo lancio in Italia.

Infinix Italia è adesso realtà: cosa aspettarci dal brand cinese nel nostro paese?

Guardando gli ultimi dati di vendita in Europa nel 2022, potreste aver notato la presenza del nome Transsion, sconosciuto ai più. Fondata nel 2006 a Hong Kong, questo nome nasconde una grossa holding cinese da cui sono nati brand quali Itel, Tecno e – appunto – Infinix. In questi anni, Transsion ha puntato principalmente su mercato emergenti come India, Pakistan, Bangladesh, Medio Oriente, Sud America ma soprattutto Africa. È nel continente africano che Infinix ha riscosso più successo, grazie a prodotti di fascia tipicamente economica, ma da qualche mese a questa parte ha iniziato ad alzare l'asticella.

Era l'estate 2021 quando Infinix Zero X sorprese tutti, lasciando a bocca aperta non soltanto per l'innovativa tecnologia elettrocromatica, ma anche per essere il primo smartphone al mondo con ricarica a 160W. Un record superato di recente con Infinix Zero Ultra, modello con ambizioni da top di gamma dotato di schermo a 120 Hz, ricarica a 180W e fotocamera da 200 MP. Ma potrei citare anche Infinix Zero 20, smartphone che sorprende per avere una selfie camera da 60 MP con tanto di stabilizzazione ottica, feature assente da qualsiasi top di gamma al mondo. Fra l'altro, anche la “sorella” Tecno ha dimostrato di avere diversi assi nella manica. Tecno Spark 9 Pro è lo smartphone più originale degli ultimi tempi, così come Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition, il primo telefono “policromatico” al mondo.

Insomma, per quanto sia un brand sconosciuto a tanti, Infinix sta dimostrando di poter elevarsi dalla sua posizione di anonimato con prodotti degni di interesse. Arriviamo così al 2022, quando Infinix ha aperto il suo sito italiano anticipando un annuncio che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni così come rimanere nell'ombra. Allo stato attuale, sul sito troviamo indicati solo due modelli, Infinix Note 11 Pro e Zero 5G, ma dire che è ancora scarno sarebbe un eufemismo. Provando ad acquistare uno dei due o a contattare l'assistenza ci si accorge che non esistono ancora rivenditori o centri italiani o in Europa. Non appena ne sapremo di più, non mancheremo di farvelo sapere.

