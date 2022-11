vivo X90 Pro+ in uno scatto rubato: avrà uno stile elegantissimo

Uno dei brand che ha lavorato meglio negli smartphone, soprattutto lato top gamma, è indubbiamente vivo, che si prepara a lanciare la serie X90, comprensiva anche di un modello Pro e del rientrante Pro+. La nuova gamma proverà ad imporsi come un concentrato di caratteristiche di grande qualità, ma saprà imporsi anche nel prezzo che vedremo all'uscita?

Aggiornamento 08/11: vivo X90 Pro+ spunta nella prima (e presunta) immagine dal vivo. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo!

vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

vivo X90 Pro+のロゴ位置は、たぶん右か?



昨日投稿したものは左に置いてましたが、左だと窮屈な感じが否めない。



左 : 昨日の

右 : 今日の pic.twitter.com/OScpOIq0mf — 結城 (@SPinfo_blog) October 12, 2022

Ad oggi non abbiamo notizie ufficiali sul design della serie X90, ma di recente è circolato un concept render molto curioso, che vede uno stile che incontra la gamma precedente X80 con la serie iQOO 10. Quindi, oblò a contenere i sensori fotocamera ma lo stesso bumper si staglia su una piastra stampata su scocca proprio nello stile iQOO. Un altro render, postato da Ben Geskin, ci dà invece uno stile leggermente diverso, non distantissimo, ma con un bumper non relegato al solo oblò, bensì ad un quadrato che lo integra con un dettagli sotto in cui, immaginiamo, troveremo il flash LED.

Nel frattempo in rete è spuntata una presunta foto dedicata a vivo X90 Pro+, il maggiore della gamma. In base a quanto si evince avremo un modulo fotografico ad oblò, con una quad camera e un teleobiettivo a periscopio. Interessantissima la striscia rialzata posizionata subito sotto la fotocamera, una chicca che ricorda la gamma Pixel di Google.

Passando al display, dai leak non sono ancora ben chiare le diagonali, ma abbiamo dati sulla tecnologia utilizzata, cioè BOE Q9 per X90 e X90 Pro, mentre per il Pro+ è previsto il Samsung E6 da 6.78″. Considerando questo, immaginiamo che i primi due abbiano una risoluzione da 1.5K AMOLED, mentre il modello top troverebbe un 2K sempre AMOLED.

La differenza sta poi nel refresh rate, visto che tutti ne avrebbero uno a 120 Hz ma solo quello più potente avrebbe la tecnologia LTPO integrata. Interessante il PWM Dimming ad alte frequenze, che per i primi due è a 2.160 Hz e da 1.440 Hz per il terzo.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il capitolo chipset della serie X90 di vivo è sicuramente un rebus abbastanza intricato: mentre vivo X90 e X90 Pro potrebbero essere alimentati da un processore MediaTek Dimensity 9200, voci recenti affermano che a bordo della variante Pro+ potremmo invece trovare uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e non dovrebbero esserci versioni alternative alimentate da tecnologie MediaTek.

Per il comparto memorie, la RAM si divide in 8/12 GB, con i primi due con tecnologia LPDDR5, mentre il modello top troverebbe una tecnologia LPDDR5x. Cambia anche lo storage, che aldilà dei 256/512 GB, cambia in tecnologia, con X90 e X90 Pro con memorie UFS 3.1 e X90 Pro+ con UFS 4.0.

Lato batteria, se parliamo del modulo abbiamo per tutti e tre 4.700 mAh, ma cambia la ricarica: il modello base e Pro ne hanno una a 120W, mentre il Pro+ arriva a 80W in maniera simile alla tecnologia SuperVOOC di OPPO. C'è anche la ricarica wireless a 50W per il modello di mezzo e quello premium.

Per tutti è poi previsto l'ISP vivo V2, mentre per lo sblocco delle impronte abbiamo una tecnologia sotto il display per i primi due ed una ad ultrasuoni per il terzo. Il software immaginiamo possa essere Android 13 con la nuova versione di Origin OS.

Fotocamera

Il capitolo fotocamera dei vivo è sempre estremamente intrigante e anche stavolta non tradisce le attese. Volendo partire dal modello base, abbiamo un trittico di sensori da 50 + 50 + 12 MP, con il primo identificabile con un Sony IMX serie 800, sebbene non sia ancora chiaro quale sia; il secondo invece sarebbe un IMX758, per il teleobiettivo di nuova generazione e, per finire, un Sony IMX663 pensato la grandangolare.

Passando al modello Pro, abbiamo dettagli più chiari: sempre un trio di sensori da 50 + 50 + 50 MP con il principale da 1″, quindi il Sony IMX989 già visto su Xiaomi, ma anche l'IMX758 per la grandangolare e infine un altro IMX758 immaginiamo per un teleobiettivo.

Infine, X90 Pro+, che da molte voci è identificato come il cameraphone per eccellenza, che trova non solo l'IMX989, ma anche un grandangolare IMX598 da 48 MP, un sensore per i ritratti IMX758 da 50 MP ed un teleobiettivo periscopiale da 64 MP OV64B con supporto per uno zoom ottico 3,5x e uno zoom ibrido 10x. Infine, la selfie camera è la stessa per tutti e tre ed è un sensore da 32 MP Samsung GD2. Tutto questo è poi coingegnerizzato con ZEISS tra ottiche e software.

Exclusive: #vivoX90Series portrait lens (2x, 50mm) will be upgraded to IMX758 with 50MP, OIS and f/1.6 aperture – this is the largest portrait lens yet 📸



Besides, we will see double portrait lens in the X90 series 👀 pic.twitter.com/TrxHUUApcJ — Ben Geskin (@BenGeskin) October 24, 2022

Interessante il focus che si fa sul sensore per ritratti IMX758. Il nuovo prodotto di Sony infatti trova specifiche di grande spessore, considerando che abbiamo uno Zoom ottico 2x, ma anche un'apertura f/1.6 e OIS, rendendosi ad oggi quello la lente più ampia della categoria.

vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+ – Prezzo ed uscita

Quello che è più difficile identificare al momento di questa serie è la data di uscita, visto che non abbiamo indicazioni precise. Le indiscrezioni più recenti vedono il mese di novembre come periodo d'uscita ed in effetti, c'è la possibilità che sia il prossimo 2 novembre 2022 la data prescelta. Questo perché, secondo un leak di Digital Chat Station, sarebbe successiva alla presentazione del chipset MediaTek Dimensity 9200, che sarà presente nella serie. Maggiori dettagli li conosceremo però il 24 ottobre, dove vivo anticiperà alcune novità in merito.

Per il prezzo invece, si partirebbe da un range di circa 573€ (3.999 yuan) per il modello base fino a salire ai circa 1.000€ (6.999 yuan) per la versione massima di vivo X90 Pro+.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il