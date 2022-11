Svelato il design delle vivo TWS 3 e 3 Pro: l’annuncio è imminente

Con la presentazione della nuova serie x90, vivo porterà sul mercato anche le nuove cuffie TWS 3 e TWS 3 Pro, in quattro differenti colorazioni con un design che non si discosta molto dai precedenti modelli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli emersi online fino ad ora!

vivo TWS 3 e TWS 3 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

vivo TWS 3

In rete sono apparsi i primi render grafici dei due modelli di cuffie, che ci permettono di dare una prima occhiata al design delle TWS 3 e 3 Pro di vivo. Il form factor scelto per questi due nuovi prodotti non rivoluziona quello già visto con le TWS 2, ma cambiano colorazioni e finiture.

Gli auricolari vivo TWS 3 saranno disponibili in due opzioni: una versione bianca con finitura glossy ed una versione blu con rivestimento opaco. Per quanto riguarda invece le vivo TWS 3 Pro, avremo a disposizione due scelte: una colorazione bianca ed una con gradiente di blue e nero. Entrambe le colorazioni avranno una finitura lucida.

vivo TWS 3 Pro

Sia la versione standard che quella Pro delle nuove cuffie vivo avranno la custodia con LED per indicare lo stato della batteria e della ricarica. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, purtroppo, al momento non abbiamo ancora informazioni.

Seguendo la strada tracciata con TWS 2, possiamo immaginare che il modello Pro delle TWS 3 possa portare in dotazione la cancellazione attiva del rumore e la ricarica wireless, oltre ad una batteria ad alta autonomia e la modalità trasparenza.

vivo TWS 3 e TWS 3 Pro: data di uscita e prezzo

vivo TWS 3 Pro

vivo TWS 3 e 3 Pro saranno presentati con la nuova serie x90 il prossimo 22 novembre. Attualmente non sappiamo se queste cuffie arriveranno solo in Cina o fin da subito anche sul mercato Global, mentre anche il prezzo rimane ancora avvolto nel mistero.

Le cuffie vivo TWS 2 sono arrivate sul mercato cinese ad un prezzo di 499 yuan (circa 70€), è possibile immaginare che questo possa essere anche il prezzo di partenza del nuovo modello TWS 3.

