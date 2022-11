Snapdragon 8 Gen 2 ufficiale: è il SoC dei prossimi Xiaomi, OPPO, OnePlus e non solo

Come anticipato già dalla stessa compagnia, quest'oggi Qualcomm ha annunciato al mondo il suo nuovo SoC di punta. Si tratta di una soluzione high-end che porta grandi novità rispetto alla precedente generazione, il chipset che troveremo a bordo di Xiaomi 13, OPPO Find X6 Pro, OnePlus 11 e tanti altri: ecco lo Snapdragon 8 Gen 2 e in questo approfondimento andiamo a scoprire i dettagli sulle specifiche tecniche, l'uscita sul mercato e i primi brand che lo utilizzeranno.

Snapdragon 8 Gen 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo chipset Qualcomm

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche dello Snapdragon 8 Gen 2 fanno un balzo in avanti rispetto ai due modelli precedenti (8 Gen 1 e 8+ Gen 1). Il chipset è realizzato con processo produttivo a 4 nm ed offre un boost delle performance del 40% e del 25%, in rifermento alla CPU e alla GPU (a confronto con la generazione passata).

Per quanto riguarda la CPU parliamo di una soluzione Kryo con architettura a 64 bit composta da tre cluster 1 + 4 + 3. La struttura è composta da un core Cortex X3 fino a 3.2 GHz, quattro core da 2.8 GHz e tre core da 2.0 GHz.

Il chipset offre il supporto alle fotocamera fino a 200 MP e alla realizzazione di immagini e video con una profondità colore fino a 10 bit. Inoltre è possibile realizzare video in 8K con HDR a 30 fps. Sono supportati display fino alla risoluzione QHD con refresh rate a 144 Hz.

Non manca il Wi-Fi 7 (con velocità massima di 5.8 Gbps), così come il Bluetooth 5.3. La connettività mobile è affidata ad modem Snapdragon X70 5G. In termini di memorie, lo Snapdragon 8 Gen 2 è in grado di supportare fino a 16 GB di RAM LPDDR5X (a 4200 MHz) e storage di tipo UFS 4.0.

Passando all'intelligenza artificiale, il chipset monta un nuovo processore Hexagon: secondo quanto riportato da Qualcomm si parlerebbe di prestazioni 4,35 volte superiori rispetto alla soluzione a bordo dello Snapdragon 8 Gen 1.

La parte grafica è affidata alla nuova GPU Adreno, la quale introduce il supporto al ray tracing (similmente a quanto visto con il Dimensity 9200). Inoltre si tratta della prima scheda mobile con supporto Vulkan 1.3 (e OpenGL ES 3.2).

Sono comparti anche i primi benchmark su Antutu, con un risultato di 1.293.410 punti. Per quanto riguarda invece Geekbench, si parla di 1483 e 4709 punti, rispettivamente in Single e Multi Core. Lo smartphone di riferimento è il vivo X90 Pro+.

Tutti i brand confermati

Di seguito trovate l'elenco dei brand che hanno confermato ufficialmente l'utilizzo del nuovo Snapdragon 8 Gen 2: dove disponibile trovate anche l'approfondimento dedicato al prossimo top di gamma che arriverà con questa soluzione.

Xiaomi

Redmi

OPPO

OnePlus

vivo

iQOO

RedMagic

ZTE

Motorola

Honor

Sony

ASUS

Sharp

Nubia

Meizu

Per quanto riguarda l'uscita sul mercato del primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 2, al momento Qualcomm si è limitata a riportare un generico 2023.

