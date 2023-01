vivo X90 Pro+ nella top 10 di DxOMark: una fotocamera che convince

Aspettando il lancio Global della serie X90, ecco che su DxOMark ha fatto capolino il modello maggiore della famiglia: la fotocamera di vivo X90 Pro+ è stata valutata dal team ed è finita dritto dritto nella classifica dei migliori Camera Phone del momento.

vivo X90 Pro+ su DxOMark: ecco quanto ha totalizzato la fotocamera dell'ultimo flagship del brand

Il lancio internazionale della gamma X90 avverrà tra una manciata di giorni, ma si vocifera che la variante Pro+ potrebbe non arrivare alle nostre latitudini (almeno per il momento). Un peccato, perché vivo X90 Pro+ (eccolo nella nostra recensione) si è piazzato decisamente bene nella classifica di DxOMark, precisamente in decima posizione grazie al punteggio totale di 140. L'ultimo modello della serie X testato dal team di DxOMark è stato X80 Pro, con 137 punti: dei passi avanti ci sono e l'ultimo super flagship di vivo è in grado di regalare delle soddisfazioni.

Ricordiamo che il top di gamma è equipaggiato con una Quad Camera con un sensore principale da 1″ (IMX989) ed un teleobiettivo con zoom a periscopio.

Primario da 50 MP f/1.75, sensore da 1″, autofocus, OIS

f/1.75, sensore da 1″, autofocus, OIS Ultra-grandangolare da 48 MP f/2.2, FOV 114°

f/2.2, FOV 114° Teleobiettivo da 50 MP f/1.6, zoom 2x, OIS

f/1.6, zoom 2x, OIS Teleobiettivo da 64 MP f/3.5, zoom ottico 3,5X / digitale 10X, modulo a periscopio, OIS

Per quanto riguarda invece le performance fotografiche, secondo DxOMark vivo X90 Pro+ offre buoni dettagli e anche l'esposizione non è da meno. Il rumore si mantiene su livelli bassi sia in condizione di luce intensa che al chiuso e anche gli scatti con zoom offrono un buon livello di dettaglio. Contro abbiamo un autofocus leggermente sotto le righe, una resa cromatica a volte imprecisa e alcuni artefatti nelle scene ad alto contrasto.

Per la valutazione completa di DxOMark e per dare un'occhiata ai sample della fotocamera (in una definizione sicuramente più elevata), in fonte trovate la pagina dedicata all'ultimo top di gamma di vivo.

