OriginOS 3 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia di vivo

Dopo il debutto del software Global Funtouch OS 13 (insieme alla lista dei modelli che riceveranno l'upgrade) arrivano novità anche per gli utenti cinesi. In patria vivo ha presentato OriginOS 3, basata su Android 13, l'ultima versione della sua interfaccia proprietaria: andiamo a scoprire tutte le novità annunciate dalla compagnia!

vivo presenta OriginOS 3 con Android 13: ecco che cosa cambia

Per amor di precisione, ricordiamo ancora una volta che vivo utilizza due interfacce separate per i modelli Global e quelli China. Noi abbiamo la Funtouch mentre in patria è disponibile la OriginOS, arrivata alla terza versione. Durante un evento dedicato, vivo ha alzato il sipario sulla OriginOS 3, ovviamente su base Android 13 (ultimo major update dell'OS del robottino verde).

La casa cinese ha curato la sua interfaccia su due fronti, il alto estetico e quello delle prestazioni. In termini di animazioni abbiamo vari miglioramenti, comprese delle nuove finestre interattive che possono essere ridimensionate a piacimento.

In merito alle migliore lato prestazioni, si parla di una capacità di elaborazione intelligente ed adattiva, con un livello di pianificazione avanzato. La compagnia asiatica promette zero rallentamenti – specialmente per le app in primo piano – e un sistema che non avrà diminuendo le sue performance con il passare del tempo.

Inoltre è presente una funzione di sospensione avanzata: se il sistema necessita di chiudere un'applicazione per memoria insufficiente, l'ultimo stato dell'app viene registrato e ripristinato all'apertura successiva (evitando perdite di dati).

Abbiamo anche una novità legata alla fluidità e alla frequenza di aggiornamento. Se il sistema rileva meno fotogrammi durante una transizione o un'animazione, questi verranno sostituiti automaticamente in modo da migliorare l'esperienza visiva. Comunque questa funzione è disponibile solo a 60 Hz, almeno per ora.

Insomma varie novità sia visive che di prestazioni. Per conoscere la lista degli smartphone vivo che riceveranno l'aggiornamento alla OriginOS 3 date un'occhiata al nostro approfondimento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il