vivo X90 e X90 Pro Global ufficiali: dov’è il Pro+?

A distanza di vari mesi dal lancio in patria, finalmente vivo X90 e X90 Pro debuttano in versione Global: la serie arriva sui mercati internazionali orfani di un modello, dato che la variante Pro+ resterà un'esclusiva cinese (almeno per ora).

vivo X90 e X90 Pro Global sono ufficiali: caratteristiche e prezzo dei nuovi top di gamma

X90 Pro

Come anticipato anche in apertura, anziché un trittico di modelli per il mercato Global arrivano “solo” vivo X90 e X90 Pro: si tratta di due top di gamma di ultima generazione, caratterizzati da specifiche al top, fotocamere stellari e processori high-end. Manca all'appello lo Snapdragon 8 Gen 2, appannaggio della variante Pro+ (rilasciata solo in Cina, almeno fino a nuovo ordine).

Entrambi i flagship Global arrivano con specifiche identiche alle controparti cinesi, fatta eccezione per un dettaglio della fotocamera della versione Pro. Il dispositivo, infatti, adotta un sensore principale da 1″ ossia il Sony IMX989 (da 50 MP), mentre l'incarnazione cinese usa invece un modulo IMX866. Abbiamo quindi vivo X90 con tripla fotocamera da 50+50+12 MP con IMX866VCS, ultra-grandangolo IMX663 e teleobiettivo 2X IMX663, mentre X90 Pro una tripla 50+50+12 MP con IMX989 e OIS, ultra-grandangolare IMX663 e teleobiettivo IMX758 più risoluto e OIS, entrambi con ISP proprietario vivo V2 e selfie camera da 32 MP.

X90

Passando al resto delle caratteristiche, sia vivo X90 che il fratello maggiore Pro offrono uno schermo AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. I top di gamma sono mossi dal chipset di punta di MediaTek, il Dimensity 9200: si tratta di una soluzione a 4 nm, con CPU a 3,05 GHz, GPU Immortalis-G715 MC11, fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.0. Cambia leggermente la batteria, da 4.810/4.870 mAh con ricarica FlashCharge 120W.

Per il momento, vivo Global non ha ancora specificato prezzi e disponibilità per il mercato Global, compreso il nostro mercato italiano. Non appena verranno fornite le informazioni, non tarderemo ad aggiornare l'articolo per farvelo sapere. Ricordiamo che vivo X80 Pro venne lanciato in Italia al costo di 1.299€, perciò ipotizziamo che il costo possa aggirare attorno a questa cifra.

Per conoscere tutti i segreti della serie vivo X90 ecco il nostro approfondimento dedicato a tutti i modelli. Per chi vuole andare più a fondo, date un'occhia alla recensione del modello X90 Pro+ con Snapdragon 8 Gen 2! Per concludere, in attesa dei dettagli su prezzo e disponibilità, ecco dove comprare l'intera gamma.

