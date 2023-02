DIZO Watch D2: chiamate Bluetooth, minigiochi, SpO2 e molto altro ad appena 20€

DIZO, un marchio Realme TechLife, ha appena lanciato un nuovo smartwatch che lascia tutti a bocca aperta per la presenza di caratteristiche molto sofisticate racchiuse all'interno di un dispositivo decisamente low-cost. Spoiler? Microfono, speaker e riduzione del rumore, così potete anche effettuare chiamate in santa pace! Ecco a voi DIZO Watch D2.

DIZO Watch D2: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

DIZO Watch D2 è uno smartwatch dal look fresco e sportivo e dal quadrante rettangolare con una coroncina laterale per la navigazione. Lo schermo da 1.91″ è protetto da vetro temperato curvo 2.5D, mentre il case è realizzato in alluminio e policarbonato. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni – nero e blu – ed è dotato di un cinturino in silicone morbido, comodo e delicato sulla pelle.

Nonostante la fascia di prezzo in cui si inserisce, DIZO Watch D2 stupisce per le funzionalità integrate. Dal punto di vista del monitoraggio della salute, lo smartwatch offre il rilevamento della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue, del sonno e del ciclo mestruale. Il dispositivo può anche offrire promemoria di sedentarietà e idratazione.

C'è poi il monitoraggio per oltre 120 modalità sportive indoor e outdoor, ma l'aspetto più interessante è senz'altro la presenza di un altoparlante e di un microfono per chiamate Bluetooth: sì, è possibile rispondere e rifiutare le chiamate, e persino comporre il numero da chiamare dallo smartwatch stesso. Ciliegina sulla torta? Il supporto per la cancellazione del rumore una migliore esperienza voce.

Oltre ciò, DIZO Watch D2 offre funzioni come il controllo della fotocamera e delle notifiche, una serie di mini-giochi integrati e possiede una batteria da 260 mAh che fornisce fino a una settimana di autonomia.

DIZO Watch D2 – Disponibilità e prezzo

DIZO Watch D2 è stato lanciato in India e potrà essere qui acquistato a partire dal prossimo 10 febbraio al prezzo di 1.799 rupie, che equivalgono a circa 20€ al cambio. Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

