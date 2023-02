Microsoft sta per integrare ChatGPT anche in Bing

Secondo alcune indiscrezioni riportate da fonti autorevoli, Microsoft sembrerebbe essere pronta ad integrare una versione potenziata di ChatGPT nel motore di ricerca di Bing, per provare a trarre vantaggio nell'eterna sfida a Google.

Una versione potenziata di ChatGPT in arrivo nel motore di ricerca Bing

Stando alle informazioni condivise da Semafor, nelle prossime settimane potrebbe arrivare una versione aggiornata di Bing, il motore di ricerca di Microsoft, alimentata da GPT-4: una versione potenziata e più veloce di GPT-3, la tecnologia su cui è basato ChatGPT.

Microsoft, quindi, potrebbe battere la concorrenza trasformando Bing nel primo motore di ricerca alimentato ufficialmente da una intelligenza artificiale. In questi giorni, l'azienda di Redmond ha anche integrato ChatGPT in una nuova versione Premium di Teams, il software di comunicazione per gruppi di lavoro.

La sfida a colpi di IA sembra essere ufficialmente iniziata, chi credete che avrà la meglio tra le aziende della big tech?

